Après être rentrés dans le mois de Tammouz, le quatrième mois après la sortie d’Egypte, nous nous remémorons les dramatiques évènements qui ont marqué notre Peuple. Ainsi cinq épisodes notoires sont évoqués dans la mishna (Taanit 4, 6), comme étant les raisons du jeûne fixé le 17 de ce mois : les premières Tables données au Mont Sinaï, brisées suite à la faute du veau d’or, le sacrifice quotidien (Tamid) dans le Beit Hamikdach fut abrogé, une brèche qui fut percée dans la ville de Jérusalem par Nabuchodonosor, Apostemos, un lieutenant romain semble-t-il, brûla un Sefer Torah et enfin, l’intrusion d’une idole dans le Beit Hamikdash. Nous souhaiterions nous intéresser à l’une d’entre elles, « la brisure des premières Tables », ces mêmes Tables, sur lesquelles le Monde s’appuie, furent brisées par notre maitre Moshé. Cet évènement amènera, grâce à l’obstination de Moshé, la possibilité de recevoir les secondes Tables, énoncées par Dieu comme auparavant, mais à la différence des premières Tables qui furent écrites par Dieu Lui-même, celles-ci furent rédigées par notre maître, ce qui aura pour conséquence un certain affaiblissement quant à sa réception et sa compréhension par le Peuple.

Il nous faut souligner qu’au regard de la personnalité de Moshé, notre maître aurait pu vivre en cohésion parfaite avec ces premières Tables, cependant, il décida de les briser de son propre chef, avec l’approbation de Dieu. Ce drame colossal nous interpelle à deux niveaux : l’étrange décision de Moshé de briser la révélation de l’Absolu, d’une part et d’autre part l’approbation de Dieu à cette décision.

En fait le don de la Torah se fait en deux étapes : la première étape est la vérité divine exprimée dans Son idéal, la seconde prend en considération la fragilité, voire l’instabilité de la créature humaine et s’engage à lui livrer cette vérité audible pour l’homme d’Israël. Si la Torah reste intensément élevée dans le Ciel, elle ne peut descendre sur Terre. A l’inverse, livrer un enseignement totalement terrestre peut porter atteinte à l’expression de la vérité authentique. On peut désespérer de l’une ou l’autre des propositions. Moshé fait la transition entre la Torah céleste divine et la Torah qui peut atteindre la terre. Quand Moshé brise les Tables, il continue un mouvement divin qui permettra à l’homme par l’intermédiaire des secondes Tables de participer activement et dignement au projet divin.

Le Rav Kook a écrit à ce sujet (Ein Aya Chabat 2, p.164) : « Moshé, en accord avec la volonté divine, a saisi l’importance de briser les Tables en vue de réparer l’expression d’un message inapproprié pour la créature terrestre, afin qu’une dimension relative brisée puisse mettre en lumière une réalité encore plus intense car réparée par la participation de l’homme »

Il fallut beaucoup d’humilité à Moshé, pour saisir l’importance fondamentale de briser les Tables à ce moment précis, afin de ne pas conserver pour soi le plus précieux Trésor au monde mais de pouvoir en faire profiter l’entité d’Israël, qui n’était pas encore assez mûre pour l’apprécier à sa juste valeur. En vue d’être indéfectiblement relié à la Parole divine en son temps, Moshé a saisi l’importance de passer par ce drame, « Briser l’Absolu » !

En espérant que ce « 4e jeûne » (en référence au 4e mois) devienne très prochainement un jour de réjouissance comme l’annonce le prophète Zacharie (8, 19) :

כֹּה אָמַר ה’ צְבָאוֹת צוֹם הָרְבִיעִי … יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ:

« Ainsi l’Éternel annonça que le 4e jeûne sera pour le Royaume de Yehuda jour de joie, de réjouissance, festif, animé par l’amour de la paix et de la vérité… », souhaitons que ce jeûne soit utile pour la Délivrance accomplie d’Israël et notre future capacité à intégrer pleinement l’essence des premières Tables au sein de notre Peuple !

Le Rav David Benitah est enseignant à la Yeshiva Or Vishua de Haïfa

Photo: Street isaac Wikipédia