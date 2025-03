Les Etats-Unis ont lancé hier soir (samedi) une opération de grande envergure contre des cibles de l’organisation terroriste des Houthis au Yémen.

Des dizaines d’attaques aériennes et maritimes ont été réalisées. La chaine Al Hadath saoudienne fait état de 48 morts et de dizaines de blessés.

Des hauts responsables américains ont indiqué que les frappes – la plus grande opération militaire de Trump depuis le début de son mandat actuel – visaient également à envoyer un message dissuasif à l’Iran.

Les frappes ont ciblé des systèmes de défense aérienne, des arsenaux de missiles et de drones, dans le but d’ouvrir les voies maritimes en mer Rouge. Le bureau politique des Houthis au Yémen a déclaré : « Cette agression ne dissuadera pas le Yémen de continuer à soutenir les Palestiniens et de remplir ses obligations en faveur de Gaza. Elle ne restera pas sans réponse, et nos forces sont prêtes à faire face à une escalade, qui sera suivie d’une escalade en retour. »

Le haut responsable houthi Mohammed al-Boukhaiti a ajouté : « L’entité sioniste n’a pas respecté l’accord de cessez-le-feu, c’est pourquoi nos actions en mer la visent exclusivement afin de lever le blocus sur Gaza – il s’agit d’une position morale et humanitaire. L’implication des États-Unis dans l’agression contre le Yémen est injustifiée et entraînera une réponse et une escalade. »

Dans une déclaration officielle, le président Trump a affirmé hier: »Aujourd’hui, j’ai ordonné à l’armée américaine de lancer une action militaire décisive et puissante contre les terroristes houthis au Yémen. Ils ont mené une campagne incessante de piraterie, de violence et de terrorisme contre les navires, avions et drones américains, entre autres. La réponse de Joe Biden a été d’une faiblesse lamentable, si bien que les Houthis, déchaînés, ont simplement poursuivi leur action ».

Le président américain a souligné que »depuis plus d’un an, aucun navire commercial ne peut naviguer en toute sécurité sous pavillon américain à travers le canal de Suez, la mer Rouge ou le golfe d’Aden » ajoutant que »le dernier navire de guerre américain à avoir traversé la mer Rouge, il y a quatre mois, a été attaqué par les Houthis plus de 12 fois ».

Dans un message direct aux combattants houthis, Trump a lancé un ultimatum: »À tous les terroristes houthis, votre temps est écoulé et vos attaques doivent cesser dès aujourd’hui. Si vous ne le faites pas, l’enfer s’abattra sur vous, d’une manière que vous n’avez jamais vue auparavant ».

Le président américain a également adressé un avertissement à l’Iran: »Votre soutien aux terroristes houthis doit cesser immédiatement. Ne menacez pas le peuple américain et son président… Ne menacez pas les voies de navigation du monde entier. Si vous le faites, soyez prudents, car l’Amérique vous demandera des comptes. Et nous ne serons pas indulgents ».

Trump a conclu en affirmant que les États-Unis »emploieront une force meurtrière écrasante » jusqu’à atteindre leur objectif de rétablir la liberté de navigation dans cette zone stratégique du commerce mondial.