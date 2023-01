Pour la première fois depuis 10 ans, le nombre d’actes antisémites dans le monde a baissé en 2022. C’est ce que révèle le rapport de l’organisation sioniste mondiale, à la veille de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah (27 janvier).

Malgré cette diminution, il convient de souligner que la situation est encore très préoccupante et que les attaques antisémites sont légion sur les réseaux sociaux.

En 2022, 46% des incidents antisémites ont eu lieu en Europe et 39% aux Etats-Unis et en Amérique du Nord. En 2021, ces chiffres étaient respectivement de 47.7% et de 33%.

La majeure partie des actes antisémites déclarés -39%- sont identifiés à de la propagande soit 15% de plus que l’année dernière, 28% sont du vandalisme, 14% des violences physiques, 11% des violences verbales, 7% de la délégitimation et 1% des manifestations.

Soulignons que ces chiffres ne recensent que les faits rapportés. L’organisation sioniste mondiale remarque que beaucoup d’incidents ou d’attaques antisémites ne sont pas déclarés.

En France, le rapport fait état d’une légère diminution des actes antisémites par rapport à l’année dernière. Mais la situation est globalement mauvaise: 74% des Juifs de France ont été au moins une fois victimes d’antisémitisme dans leur vie. 68% déclarent avoir subi des insultes antisémites, 28% des menaces sur les réseaux sociaux, 20% des menaces verbales et 20% de la violence physique.

37% des Juifs de France ont affirmé se sentir menacés en raison de leur appartenance religieuse et ils sont 41% à reconnaitre cacher tout signe distinctif juif (comme une mezouza) et 35% à éviter de porter des vêtements qui permettraient de les identifier comme juifs.

L’immense majorité des Juifs -77%- mais aussi des non-Juifs -73%- en France pense que l’antisémitisme est un problème pour toute la société française et non uniquement pour les Juifs.

85% des Juifs de France estiment que l’antisémitisme est un phénomène répandu dans leur pays, 73% jugent qu’il a augmenté pendant ces dix dernières années. 64% de la population française en général considèrent que l’antisémitisme a augmenté.

80% des Juifs qui ont subi de l’antisémitisme n’ont pas porté plainte devant les autorités françaises et 76% ne l’ont pas non plus rapporté aux associations de la communauté juive.

Concernant la Shoah, 45% des Français pensent que la commémoration de la Shoah est importante mais pas essentielle. 39% pensent qu’elle est essentielle et 16% qu’il s’agit d’un sujet sans importance.

Le rapport de l’organisation sioniste mondiale pointe également l’influence grandissante du BDS comme facteur d’antisémitisme dans le monde et en particulier sur les campus américains.

Un étudiant américain sur trois a témoigné avoir subi de l’antisémitisme pendant l’année universitaire et près de 80% parmi eux en ont été victimes plus d’une fois. En 2022, 350 incidents antisémites ont été recensés sur les campus américains. Les étudiants israéliens sont nombreux à ressentir la nécessité de cacher leur identité.