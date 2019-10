Il y a sept mois, presque jour pour jour, disparaissait un héros, Michel Bacos z.l., qui pilotait l’avion d’Air France détourné en 1976 sur l’aéroport d’Entebbe par des terroristes ‘palestiniens’ et allemands. Faisant preuve d’un courage inouï et au risque de sa vie, il avait refusé de quitter l’avion avec les otages non-juifs comme le commando le lui avait proposé et avait convaincu son équipage de rester avec les passagers juifs, qui avaient été mis à l’écart des autres.

Deux semaines à peine après ce drame au dénouement (presque) heureux, Michel Bacos avait exigé de reprendre du service et demandé de continuer à piloter sur la ligne Paris-Tel Aviv! Et lors de son premier voyage, il s’était rendu dans un hôpital israélien pour rendre visite au parachutiste Sorin Hershko, le blessé le plus grave de l’opération de sauvetage.

A ses obsèques à Nice avait notamment assisté le colonel Yonatan Yaari, attaché militaire auprès de l’ambassade d’Israël en France, qui avait prononcé un discours émouvant et élogieux à l’égard de l’ancien pilote. L’hymne national israélien, la Hatikva, avait résonné lors de la cérémonie.

Sept mois plus tard, Rose-Marie et Jean-Claude Bacos, l’épouse et le fils du vaillant pilote, se sont rendus en Israël et ont rencontré au Centre Shimon Pérès des anciens otages libérés lors de l’héroïque Opération Entebbe, qui ont apporté de nouveaux témoignages sur l’attitude héroïque, humaine et inoubliable de Michel Bacos z.l.

Vidéo:

