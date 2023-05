Officiellement, le cessez-le-feu entre Israël et le Djihad islamique est entré en vigueur hier (samedi) à 22h. Dans les faits, et comme c’est toujours le cas, le Djihad a continué à tirer des roquettes sur Israël après 22h, 35 en tout et Tsahal a riposté en attaquant dans la Bande de Gaza.

Finalement, le calme est revenu depuis 23h hier. Les restrictions décrétées par la Défense passive pendant les 5 jours de l’opération Bouclier et flèche vont être progressivement levées ce matin dans le sud du pays.

L’opération Bouclier et flèche en chiffres:

6 chefs du Djihad islamique éliminés: 3 au début de l’opération mardi 9 mai puis trois autres en pleine opération, ce qui constitue un véritable succès pour l’armée et les renseignements israéliens.

2 civils tués en territoire israélien par les roquettes palestiniennes: une femme de 80 ans, à Rehovot, qui n’a pas pu se mettre à l’abri et un ouvrier palestinien, habitant de Gaza qui travaillait en Israël, à la frontière avec Gaza.

77 personnes ont été prises en charge par Maguen David Adom dont 32 blessés physiquement et 45 en état de choc. 7 d’entre elles ont été blessées par des éclats de missiles ou de verre. L’un d’entre eux, le frère de la victime gazaouie, est dans un état grave, 6 sont moyennement et plus légèrement blessés. 23 se sont blessés en se rendant aux abris.

Selon le ministère palestinien de la Santé, 33 personnes ont été tuées à Gaza dont 6 enfants et 3 femmes, qui se trouvaient à proximité des cibles de Tsahal. Parmi les 33 tués, au moins quatre l’ont été par des tirs de roquettes du Djihad qui sont tombées à l’intérieur de la Bande de Gaza. 147 Palestiniens ont été blessés, 20 maisons détruites, 940 logements endommagés. La première estimation des dégâts à Gaza s’élève à 5 millions de dollars.

422 cibles du Djihad islamique attaquées par Israël à Gaza.

1469 roquettes tirées depuis Gaza sur Israël. 1139 ont atteint le territoire israélien, 291 sont tombés dans la Bande de Gaza, 39 dans la mer. 437 ont été interceptées par le Dôme de fer et 2 par la Fronde de David – une au-dessus de Tel Aviv, une au-dessus de Jérusalem -, le système de défense mis au point par l’industrie israélienne Refael et qui était utilisé en conditions réelles pour la première fois.

Sur le plan opérationnel, Bouclier et flèche a été un succès sur le plan militaire et du renseignement. Les objectifs immédiats ont été atteints. Concernant les résultats sur le plus long terme, l’avenir nous dira si la force de dissuasion d’Israël a effectivement été restaurée. Pour l’heure, le calme est revenu et tous les regards sont tournés vers la journée de jeudi, lors de laquelle se déroulera la traditionnelle marche des drapeaux pour Yom Yeroushalayim. On se souvient qu’il y a deux ans, le Hamas avait tiré des roquettes sur la capitale ce jour-là, déclenchant l’opération Gardien des murailles.

A Gaza, au moment où le cessez-le feu entrait en vigueur, les habitants sont sortis dans la rue pour célébrer ce qu’ils considèrent comme une »victoire » contre Israël.

En Judée-Samarie, les actions de Tsahal contre les terroristes se poursuivent quotidiennement. Pendant toute la durée de l’opération à Gaza, des suspects ont été arrêtés et cette nuit (samedi à dimanche), les combattants israéliens ont mis la main, à Naplouse, sur les deux terroristes responsables de l’attentat contre des soldats, survenu le 26 mars dernier. Deux soldats avaient été blessés.

Les terroristes n’ont pas opposé de résistance et ont été transmis au Shabak pour interrogatoire. Des armes ont été découvertes à leur domicile.