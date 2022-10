L’année 2022 aura été celle de la plus grande vague d’alya en provenance de Russie depuis 20 ans. Depuis le début de la guerre en Ukraine, 40000 nouveaux immigrants sont arrivés en Israël dont 24000 Russes.

Compte-tenu de l’évolution de la situation sur le terrain, l’Etat d’Israël a mis en place une opération spéciale, baptisée »Olim Habayta » (On monte à la maison), avec un budget de 90 millions de shekels, qui s’occupera en priorité des candidats à l’alya en Russie.

Pour l’heure, 17000 demandes d’alya ont été déposées par des citoyens russes et le ministère israélien des Affaires étrangères estime qu’il y a encore 60000 personnes qui pourraient bénéficier de la loi du retour en Russie.

Le programme qui a été validé hier en conseil des ministres va permettre à l’Etat d’Israël d’accueillir et d’intégrer les olim de Russie avec une aide particulière dans les domaines du logement, de l’emploi, de l’éducation, de la santé. Le postulat de départ esst que de très nombreux olim vont arriver dans la précipitation sans possibilité de préparer leur alya.

Deux obstacles majeurs se dressent sur la route de ces olim: les lignes aériennes entre Moscou et Tel Aviv qui se font rares et qui augmentent donc les temps d’attente pour ces candidats à l’alya et les structures d’accueil en Israël qui ne sont pas toujours adaptées à un tel nombre de nouveaux immigrants notamment les oulpan pour apprendre l’hébreu. En outre, le manque de professeurs pour les oulpan font craindre que beaucoup des nouveaux olim ne puissent pas tout de suite commencer l’apprentissage de la langue qui est indispensable pour s’intégrer et construire une nouvelle vie en Israël.

Alex Riff, la secrétaire générale du lobby »le million », une association qui aide les russophones en Israël, déclare sur Ynet: »Le gouvernement donne des »poissons » aux olim dans les premières semaines mais ne les aide pas avec »des cannes à pêche » pour qu’ils puissent réellement s’intégrer en Israël ».