Dans son numéro de février, le magazine américain spécialisé “Fast Compagny” a publié un classement des 50 entreprises ayant eu “le plus fort impact dans l’industrie et dans la culture” dans le monde ainsi que plusieurs tops 10 par domaines d’activité et par région, dont le Moyen-Orient……Détails……..

Dans ce Top 10 se trouve pas moins de 4 entreprises israéliennes, trois dubaïotes – dont l’application de transport par chauffeur Careem, implantée au Liban – une jordanienne et une qatarie.

01 Sight Diagnostic (Israël)Pour diagnostiquer avec précision des maladies à partir de quelques gouttes de sang

02 Vayyar Imaging (Israël)Technologie d’imagerie 3D à faible coût pour améliorer la santé et la sécurité

03 Qatar Airways (Qatar)Concevoir des jets privé pour les clients de classe affaires

04 Innoviz Technologies (Israël)Pour aider les voitures autonomes à détecter les obstacles

05 Careem (Dubai)Pour le covoiturage

06 The Modist (Jordanie)Pour mettre la mode à portée de tous

07 Fetchr (Dubai)Pour livrer des colis dans des endroits où la poste ne le peut pas

08 Jamalon (Dubai)Faciliter au monde entier l’accès aux livres arabes

09 Anghami (Liban)Fournir un service de musique en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas accéder aux salles de concert

10 Econcrete (Israël)Béton qui stimule la biodiversité dans le but de réduire l’empreinte écologique des projets côtiers

L’integralité du classement est disponible ici

Source Koide9enisrael