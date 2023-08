Apres 4 ans en Israël, l’Ambassadeur de France en Israël, Eric Danon, dresse un bilan de sa mission lors d’un face à face avec Olivier Granilic. Il évoque les principaux sujets de coopération entre les deux pays, notamment la réforme judiciaire, et décrit la relation franco-israélienne comme unique, avec une communauté française installée en Israël. La gestion de la crise du COVID a été un défi majeur pendant son mandat, mais il se félicite du partenariat entre l’ambassade et différentes associations dont Qualita. Il exprime sa fierté pour certains projets réalisés et donne des conseils à son successeur, Frédéric Journès.