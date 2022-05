Chaque année 6000 prisonniers condamnés au pénal sont libérés des prisons israéliennes – 32% d’entre eux suite à une réduction de peine.

Ils sont accompagnés à leur sortie de prison afin d’aider à leur réinsertion mais 68% rencontrent des difficultés importantes dans ce sens.

Si les services pénitentiers ont pris sur eux la mission d’accompagnement à la réinsertion, c’est pour éviter les phénomènes de récidive. Ils sont 39% des prisonniers condamnés au pénal à recommencer à commettre des délits chez les hommes et 15% chez les femmes.

Aujourd’hui, les députés de la commission de la Sécurité intérieure de la Knesset, dirigée par Merav Ben Ari (Yesh Atid) ont effectué une visite dans plusieurs prisons afin d’évaluer la situation sur le terrain, d’écouter les acteurs sur place et de comprendre les défis.

Ils ont constaté les conditions d’emprisonnement, ont discuté avec des prisonniers et ont observé le travail des gardiens de prison.

Les députés ont félicité les employés des services pénitentiaires qui effectuent un travail qui nécessite force et sensibilité dans la réalité sombre de la société israélienne.

Ils ont constaté le besoin de rénover un certain nombre d’infrastructures pénitentiaires et d’agir notamment sur la promiscuité, l’ouverture de prisons supplémentaires dans le nord et dans le sud, la promotion des programmes de réinsertion, l’embauche de personnel éducatif et social, l’amélioration des soins médicaux.

La commandante de police responsable des prisons a enjoint le gouvernement à débloquer rapidement les fonds nécessaires pour réaliser ces améliorations.