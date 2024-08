Le 20 juin 2023, un terroriste a ouvert le feu à la station service d’Eli dans le Binyamin. Quatre personnes ont été assassinées: Elisha Antman, 18 ans, Ofer Feirman, 64 ans, Harel Messaoud, 21 ans et Nahman Shmouel Mordoff, 17 ans.

Les parents d’Elisha, Harel et Nahman, z’l, ont intenté un procès sur la base d’une nouvelle loi entrée en vigueur en juin dernier, selon laquelle un soutien au terrorisme qui récompense les terroristes et qui paie des salaires aux terroristes doit payer 10 millions de shekels pour chaque personne assassinée et 5 millions de shekels pour chaque personne blessée – les fonds doivent être transférés aux héritiers ou en cas de blessure à la personne blessée elle-même.

L’Autorité palestinienne paie les terroristes qui commettent des attentats contre des Juifs et de ce fait elle entre dans la catégorie de ”soutien au terrorisme” selon la nouvelle loi et doit donc dédommager les victimes.

En vertu de cette loi, le tribunal de district de Tel Aviv a ordonné aujourd’hui (mardi) que 38 millions de shekels soient retenus sur l’argent versé à l’Autorité palestinienne afin de dédommager les proches de ces trois victimes de l’attentat survenu l’anné dernière.