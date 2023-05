Cette semaine avait lieu à Porto, au Portugal, la conférence annuelle de l’association des organisations juives européennes avec la participation de l’organisation sioniste mondiale, 150 chefs de communautés et organisations juives venus de toute l’Europe ainsi que des parlementaires de différents pays européens.

Le Rav Menahem Margolin qui dirige l’association des organisations juives européennes a souligné l’augmentation de l’antisémitisme sur les campus européens ainsi que le harcèlement dont sont victimes les étudiants pro-israéliens y compris de la part du corps enseignant. Il a annoncé que son organisation a décidé de mettre en place un programme pour aider les jeunes Juifs afin de freiner ce phénomène.

Le grand rabbin de Hollande, le Rav Binyamin Jacobs a témoigné des difficultés que le gouvernement de son pays rencontre dans son projet d’enquête autour des biens juifs spoliés pendant la Shoah: »Pas moins de 80 villes et villages en Hollande refusent de coopérer. Certains disent qu’il n’y a plus aucun Juif sur leur territoire, d’autres qu’ils leur ont déjà restitué tous leurs biens, bien que cela soit en contradiction avec les données sur le sujet. L’antisémitisme en Hollande progresse, aujourd’hui à cause de l’anti-sionisme ».

Il a raconté que lorsqu’il prend la parole devant un public non-juif, on le félicite pour son niveau de langage: »Je reçois des compliments sur mon hollandais, et il est très bon. Je réponds: »pardon, mais je suis hollandais depuis plusieurs générations ». Et on me dit: »excusez-nous, nous pensions que vous étiez juif » ».

Le Rav Jacobs a témoigné des attaques dont il fait l’objet, comme il y a quelques semaines, quand des jeunes dans la rue lui ont lancé: »Free Palestine ». »A chaque fois qu’il se passe quelque chose en Israël, comme lors de l’opération Bouclier et flèche, la police fait des rondes autour de mon domicile. Si la gauche passe son temps à parler d’Israël, cela crée de l’antisémitisme ».

Margarítis Schinás, le vice-président de la commission européenne a confirmé lors de la conférence que l’antisémitisme était en augmentation en Europe, soulignant que les bâtiments de la communauté juive devaient être de plus en plus protégés. »Les données montrent que 38% des Juifs européens songent à quitter l’Europe parce qu’ils ne s’y sentent pas en sécurité. Nous ne pouvons pas l’accepter. C’est une honte pour l’Europe, chaque gouvernement de l’Union européenne doit protéger ses citoyens ».

Il a rappelé que 19 pays de l’UE avaient déjà présenté un programme de lutte contre l’antisémitisme.

Lors de cette conférence, les participants ont adopté une résolution qui sera transmise aux gouvernements européens selon laquelle l’antisémitisme est un phénomène unique qui doit recevoir un traitement à part, dans le cadre des programmes nationaux contre la haine. Ils ont également demandé aux gouvernements de trouver des moyens pour empêcher les politiques aux opinions antisémites déclarées d’occuper des responsabilités.

Le ministre de la Diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme, Amihaï Chikli, a assuré qu’Israël agissait sans relâche pour contrer le BDS et toute manifestation d’antisémitisme dans le monde.