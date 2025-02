369 terroristes ont été libérés aujourd’hui (samedi) des prisons israéliennes en échange des 3 otages israéliens, Sacha Trupanov, Sagi Dekel Hen et Yaïr Horn.

Sur ordre du chef des services pénitentiaires, Koby Yaakobi, les terroristes ont été libérés avec T-Shirt portant une Maguen David et l’inscription en arabe: »Ni oubli ni pardon ».

36 des 369 terroristes libérés étaient condamnés à la réclusion à perpétuité.

Parmi les terroristes libérés figure Ahmed Barghouti, proche collaborateur de Marwan Barghouti. Barghouti, qui a été condamné à 13 peines de prison à vie, a été arrêté avec Marwan Barghouti à Ramallah en 2002. Il a servi comme commandant opérationnel des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, l’aile militaire du Fatah, et était responsable de l’approvisionnement en armes des unités de l’organisation.

Barghouti a été reconnu coupable d’avoir envoyé des terroristes commettre plusieurs attentats meurtriers, notamment l’attaque contre le restaurant Seafood Market à Tel Aviv en mars 2002, qui a coûté la vie à trois Israéliens et en a blessé 30 autres. Il a également été reconnu coupable d’un attentat terroriste dans le quartier de Neve Yaakov à Jérusalem en février 2002, au cours duquel une policière a été tuée et neuf personnes blessées, et d’un attentat terroriste dans la rue Yaffo à Jérusalem au cours duquel deux femmes ont été assassinées.

Autres terroristes libérés aujourd’hui: Mazen al-Qadi, un militant du Fatah, a été condamné pour avoir transporté le terroriste qui a perpétré l’attentat du marché aux poissons ou encore Shadi Abu Shahdam, également militant du Fatah, a été libéré. ​​Il était l’un des planificateurs de l’attentat suicide du marché Mahane Yehuda à Jérusalem en 2002, au cours duquel six personnes ont été tuées et des dizaines blessées. Abu Shahdam était condamné à la réclusion à perpétuité.

Sur la liste figure également Muhammad Maslah, un militant du Tanzim, condamné à neuf peines de prison à vie. Masleh a participé en 2000 au lynchage à Ramallah, au cours duquel deux soldats de Tsahal ont été assassinés, et a été impliqué dans le meurtre de huit autres Israéliens lors de plusieurs fusillades dans la région de Jérusalem. Il a également planifié une série d’autres attaques au cours desquelles plus de 50 Israéliens ont été blessés.

Les 369 terroristes libérés sont retournés à Jérusalem Est, en Judée-Samarie et pour certains dans la Bande de Gaza où ils ont été accueillis en héros. A leur arrivée, ils ont brûlé les T-shirts avec lesquels ils sont sortis des prisons israéliennes.

24 d’entre eux sont arrivés au passage de Rafah pour être expulsés à l’étranger depuis l’Egypte. Ils rejoindront au Caire les dizaines de terroristes déjà libérés qui attendant dans un hôtel d’être transférés vers un Etat arabe qui voudra bien les accepter.