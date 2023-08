”Une vague de terreur comme nous n’en avions pas vu depuis longtemps”, a déclaré aujourd’hui (lundi), Yehuda Fuchs, le commandant de la région Centre.

En effet, depuis le mois de janvier, soit en huit mois, 35 Israéliens ont perdu la vie dans des attentats, la plupart en Judée-Samarie.

2023 est d’ores et déjà la pire année en termes de pertes liées au terrorisme depuis 2005. Il convient de souligner que cette triste hausse du nombre de victimes du terrorisme a commencé en 2022, sous le précédent gouvernement. Le gouvernement actuel semble, néanmoins, impuissant à freiner ce phénomène.

Le commandant Fuchs a affirmé que Tsahal étudiait les meilleures options pour faire face à cette vague de terreur: ”Je dis aux habitants de Judée-Samarie comme à ceux de Jérusalem et de Tel Aviv qui ont aussi été frappés par le terrorisme, nous, moi, en tant que commandant de la région centre et tous les services de sécurité, des dizaines de milliers de personnes, travaillons nuit et jour pour remplir notre mission: garantir la sécurité des habitants de l’Etat d’Israël. C’est notre responsabilité. Nous ne réussissons pas toujours, nous apprenons de chaque événement et nous essayons de nous améliorer”.