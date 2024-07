Le Président argentin, Javier Milei, a participé aujourd’hui (jeudi) à la cérémonie de commémoration des 30 ans de l’attentat contre l’ambassade israélienne et un centre communautaire juif à Buenos Aires. 85 personnes avaient été assassinées dans cette attaque derrière laquelle se tenait l’Iran.

La cour suprême pénale d’Argentine avait accusé l’Iran de ces attaques et affirmé qu’elles avaient été executées par des hommes armés du Hezbollah. Téhéran a nié toute implication et refusé d’extrader des suspects. Les enquêtes précédentes et les différents mandats d’arrêt émis par Interpol n’ont jamais mené nulle part.

”Aujourd’hui nous avons décidé de parler et de ne plus nous taire”, a déclaré Javier Milei devant le Congrès juif, ‘Nous levons la voix, nous ne restons plus les bras croisés. Nous avons choisi la vie parce que tout le reste fait le jeu de la mort”.

Milei a annoncé qu’il allait promouvoir une loi qui permettra de juger les dirigeants iraniens et les Gardiens de la Révolution pour la planification et la mise en oeuvre des attentats.