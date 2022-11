Ce matin (dimanche), lors du dernier conseil des ministres du gouvernement Lapid, le Premier ministre sortant et sa ministre de l’égalité sociale, Merav Cohen, ont fait adopter une allocation de 3.5 millions de shekels pour la documentation relative à la Shoah.

Ce budget servira à récolter et à numériser des documents d’archives sur la Shoah ainsi qu’à les rendre accessibles sur des supports appréciés par la jeunesse d’aujourd’hui. Cette documentation sera également intégrée dans les programmes de transmission de la Shoah dans le monde auprès des pays partenaires.

La décision intervient dans le contexte de la diffusion des thèses négationnistes dans le monde et compte tenu de l’âge avancé des survivants de la Shoah vivant aujourd’hui, ce qui nécessite une action urgente sur la question de la documentation et de leurs témoignages.

Lors du conseil des ministres, Yaïr Lapid a déclaré: « Il y a dix ans, lorsque j’étais ministre des Finances, j’étais à l’origine de la décision d’augmenter de plusieurs millions de shekels les allocations aux survivants de la Shoah. Maintenant, je boucle la boucle lors de cette dernière réunion du cabinet. Cette année, notre gouvernement a mené de multiples efforts au profit des survivants de la Shoah et pour continuer à préserver la mémoire de la Shoah pour les générations futures. Je suis ému et fier qu’aujourd’hui, nous ayons adopté cette décision importante de documenter les histoires des survivants de l’Holocauste d’Israël et du monde entier – une décision qui marquera les générations à venir. Je remercie la ministre de l’Égalité sociale, Merav Cohen, pour son travail intensif sur cette décision et, dans l’ensemble, pour son action pour le bien-être des survivants de la Shoah dans divers domaines ».

La ministre Merav Cohen a, elle aussi, pris la parole: « Je suis fière d’être membre du gouvernement qui a approuvé une décision aussi importante que celle que nous prenons aujourd’hui. Nous sommes à la pointe en termes de collecte, de recherche et de documentation des histoires de survivants de la Shoah encore de ce monde. L’âge moyen des rescapés est de 86 ans, et en fait il ne nous reste que quelques années pour améliorer leur qualité de vie et pour rassembler un maximum de preuves au profit des générations futures ».

Cette dernière réunion du conseil des ministres aura aussi été marquée par l’absence de Naftali Bennett, qui a déjà démissionné de son poste quelques jours après les élections, celle d’Avigdor Liberman et de Guidon Saar pour des raisons d’agenda.