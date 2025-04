Le ministère de l’Alya et de l’Intégration a publié ce matin (mercredi) les chiffres de l’alya entre Pessah l’année dernière et cette année.

Malgré la guerre et les tensions régionales, le nombre de nouveaux immigrants est élevé. En tout, 27281 olim sont arrivés depuis Pessah l’année dernière.

C’est de Russie que sont arrivés le plus grand nombre d’olim avec 15188 nouveaux immigrants. Suivent les olim des Etats-Unis, de la France et d’Ukraine.

Cette année, une augmentation notable a été enregistrée parmi les olim arrivés seuls en Israël en provenance de pays peu habituels. Des individus originaires de Corée du Sud, du Kenya, de Zambie, et même d’Afghanistan ont fait leur alya – chacun d’eux ayant immigré tout seul.

Les nouveaux immigrants arrivés en Israël cette année couvrent un large éventail d’âges. Parmi eux, 212 personnes âgées de 85 ans et plus ont fait leur alya, tandis que 5 700 enfants de moins de 18 ans sont arrivés en tant que membres de 15020 familles. La tranche d’âge la plus représentée est celle des 25 à 34 ans, qui constitue 16 % des nouveaux arrivants, soit 4519 personnes – un apport significatif pour le marché du travail israélien.

Les immigrants apportent avec eux des compétences professionnelles variées. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Alya et de l’Intégration, 1345 d’entre eux travaillent dans le domaine médical, 3236 sont ingénieurs, 297 sont artistes ou sportifs, et 13 sont agriculteurs. On compte également des professionnels issus de l’industrie, de l’éducation, de la haute technologie et d’autres secteurs.

Le ministère de l’Aliya et de l’Intégration indique que les immigrants se sont installés dans 286 localités différentes à travers le pays. Tel-Aviv–Jaffa a accueilli le plus grand nombre avec 4215 immigrants (15,5 %), suivie par Netanya (4066) et Haïfa (3032). Outre les grandes villes, des localités comme Mitzpe Ramon, Maalé Gilboa et Revava ont également attiré de nouveaux arrivants.