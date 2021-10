Comme chaque année depuis cinq ans, dans la semaine du 8 ‘heshvan, un Chabbat était organisé par les anciens élèves du Rav Léon Ashkenazi zatsal, « Manitou », qui ont voulu rendre hommage à celui dont l’enseignement novateur les a marqués à vie.

Venus des « quatre coins du pays » nous avons passé un Chabbat inoubliable dans la Midrasha de ‘Hispin, sur le magnifique plateau du Golan.

Le programme a débuté vendredi matin, avant le départ pour le Golan, par un moment de recueillement et une prière de « Hashkava » récitée devant la sépulture de « Manitou » zatsal au cimetière de Guivat Shaoul à Jérusalem. Puis, départ pour le nord avec un arrêt-déjeuner au village d’artistes d’Aniam. Une fois arrivés à ‘Hispin, le programme a débuté sur des chapeaux de roue, et nous avons eu l’honneur d’une discussion par Zoom avec l’ancienne députée et vice-ministre des Affaires étrangères Tzipi Hotobely, aujourd’hui ambassadrice d’Israël en Grande-Bretagne, mission qu’elle accomplit de manière admirable et qui fait honneur à l’Etat d’Israël, au peuple juif et à la Torah.

Pour la « petite histoire », bien que d’origine géorgienne, Tzipi Hotobely, ainsi que ses sympathiques parents (qui étaient présents avec nous ce Chabbat) font partie de ces Israéliens hébraïsants de plus en plus nombreux à suivre les enseignements de « Manitou » zatsal qui percent de plus en plus au-delà du monde francophone. Preuve en est, étaient présents de nombreux Israéliens « du cru » qui ont découvert « Manitou » zatsal à travers son enseignement en hébreu, sur plusieurs générations.

Le programme de cette journée a été extrêmement varié, enrichissant…et rythmé : cours, conférences, discussions à bâtons rompus et découverte historique du lieu, avec toute une série d’intervenants et pour fil conducteur l’enseignement et la vision de « Manitou » zatsal : les rabbanim Yehoshoua-Lionel Elkaïm, Ouri Cohen et Shemouel Moreno, le Prof. Noa’h Dana-Picard, le Dr. Ephraïm Herrera, Mordekhaï Neftali, Haïm Rotenberg, Abraham Bliah, Ariel Carciente (qui anima également tous les offices de main de maître), le passionnant guide Yohann-Aharon Botbol et le soussigné.

Au-delà de la joie des retrouvailles, ce fut un Chabbat extrêmement enrichissant sur le plan intellectuel et spirituel, accompagné de succulents et copieux repas dans une atmosphère très chaleureuse. Inutile de préciser qu’un tel événement réunissant plus de cent-cinquante de personnes a nécessité une préparation et une organisation de longue date. Tout était « verrouillé » au détail près…et à la minute près ! C’est l’occasion de remercier vivement toutes celles et ceux qui ont pris part à l’organisation de ce grand événement et en particulier les trois chevilles ouvrières de ce projet : Michèle Sabbah, Bella Bel-Ange et Jacqueline Sellam-Partouche.

Rendez-vous a déjà été pris pour l’année prochaine !

(Photo collective d’une partie des participants)