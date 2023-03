Comme tous les samedis soirs depuis 9 semaines, des grandes manifestations ont eu lieu dans plusieurs endroits du pays contre la réforme judiciaire et le gouvernement.

D’après les estimations, ils étaient 160000 à Tel Aviv encore près de 100000 dans le reste du pays, notamment à Haïfa, Kfar Saba, Netanya ou encore Jérusalem.

Les slogans de la manifestation de ce soir tournent toujours autour du rejet de la »dictature » que Netanyahou et son gouvernement voudrait imposer en Israël.

Des manifestants se sont déguisés en Césars, brandissant des pancartes, Bibius Caesar. D’autres ont écrit: Israhell’s (hell: l’enfer en anglais) Prime minister sur des pancartes à l’effigie du Premier ministre israélien.

La nouveauté est cette banderole sur laquelle on pouvait lire: »Hier Hawara, demain Israël », en référence aux maisons et voitures brûlées par des émeutiers juifs la semaine dernière après l’attentat qui a coûté la vie à Hallel et Yaguel Yaniv, z’l. Une manière d’accuser le gouvernement de vouloir mettre le pays à feu et à sang.

A la fin de la manifestation, des centaines de personnes sont descendues sur le périphérique Ayalon, en forçant les barrages de police. La route a été bloquée, malgré les instructions préalables données par le ministre Ben Gvir.

La police a fait évacuer les manifestants.