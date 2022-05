La fête est au rendez-vous, on ne compte pas moins de 25000 personnes en ce moment dans les rues de Jérusalem pour la marche des drapeaux. Des jeunes des institutions scolaires du sionisme religieux mais aussi des familles, tous progressent dans une ambiance bon enfant, en dansant et en chantant vers la vieille ville pour finir au Kotel.

Quelques incidents ont émaillé la journée jusqu’à maintenant. Des bagarres ont éclaté entre Juifs et Arabes rue Hagay dans la vieille ville, quelques heures plus tôt. Un drone avec un drapeau palestinien qui survolait la Porte de Damas a été abattu par la police.

Par ailleurs, on a enregistré un nombre record de Juifs sur le Mont du Temple pour cette journée particulière: plus de 2600 fidèles y sont montés. Certains ont brandi sur place le drapeau d’Israël, d’autres ont récité le Shema Israël et se sont prosternés, la police a procédé à des arrestations.

Les forces de l’ordre ont aussi arrêté plusieurs Arabes qui sortaient du quartier de Shimon Hatsadik avec des drapeaux palestiniens. Dix-huit suspects ont été arrêtés dans la vieille ville pour troubles à l’ordre public, avant le début officiel de la marche des drapeaux.