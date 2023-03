Les soutiens à la réforme judiciaire commencent à se faire entendre. Après la lettre des 120 professeurs dont le Prix Nobel, le Pr Israël Auman, en faveur de la réforme qui ont été rejoints ensuite par des centaines d’autres pour obtenir à l’heure qu’il est 500 signatures, ce sont des économistes et comptables qui ont publié aujourd’hui leur approbation face au projet du gouvernement.

250 économistes et comptables appellent le ministre de la Justice, Yariv Levin, et le président de la commission des Lois, Simha Rotman, à poursuivre sur la voie de la réforme judiciaire.

Ils écrivent: »Nous apportons notre soutien à la réforme judiciaire, qui est positive et essentielle pour notre pays. Nous pensons que la réforme proposée va aider à faire tomber les obstacles, à réduire la bureaucratie et va être favorable à l’économie israélienne et au marché libre ».

Ils ajoutent: »C’est un mensonge de prétendre que la réforme va porter atteinte à la démocratie et à l’économie du pays. Un petit groupe violent se bat contre tout un peuple, le peuple n’est pas idiot et il veut que la réforme passe. Le marché israélien envoie des signaux de stabilité et de solidité financière depuis de nombreuses années, y compris dans les périodes difficiles que nous avons traversées ».

Les comptables et économistes qui signent la lettre dénoncent la protestation contre la réforme, qui est selon eux, à l’origine des dommages causés à l’économie israélienne qui pourrait être impactée par l’atmosphère négative et hystérique qu’elle entraine.

»Un encadrement précis de l’autorité de la Cour suprême créera une situation juridique claire qui est une condition indispensable à la stabilité économique. Nous sommes choqués de constater que c’est la protestation contre la réforme qui risque de causer des dommages à l’économie, sans aucun lien avec la réforme ».