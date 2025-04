Les lettres signés par d’anciens militaires mais aussi par quelques réservistes actifs appelant à l’arrêt des combats se multiplient: armée de l’air, tank, médecins militaires, unité 8200 qui ont aussi été rejoints par des enseignants universitaires.

Le chef d’Etat-major, Eyal Zamir, a coupé court à toute velléité de glisser vers un refus de se présenter à l’appel de Tsahal et a révoqué les réservistes signataires.

Le Premier ministre Netanyahou a publié un communiqué sévère pour exprimer son indignation face à ce phénomène, qui rappelle les appels à refuser de servir qui étaient répandus avant le 7 octobre:

»Encore les mêmes lettres : une fois au nom de pilotes, une fois au nom d’anciens de la marine, et une fois au nom d’autres. Mais le public n’achète plus les mensonges de leur propagande relayée dans les médias: ces lettres n’ont pas été écrites au nom de nos valeureux soldats.

Elles ont été rédigées par une petite poignée de « mauvaises herbes », manipulées par des organisations financées par l’étranger, dont le seul but est de renverser le gouvernement de droite. Ce n’est pas une vague. Ce n’est pas un courant. C’est une petite poignée de retraités bruyants, anarchistes, déconnectés – dont la grande majorité ne sert même plus depuis des années. Ces mauvaises herbes tentent d’affaiblir l’État d’Israël et Tsahal, et encouragent nos ennemis à nous frapper. Ils ont déjà envoyé un message de faiblesse à nos ennemis une fois.

Nous ne les laisserons pas recommencer.

Les citoyens d’Israël ont tiré les leçons – le refus de servir reste une désertion, peu importe le nom qu’on lui donne.

Quiconque encourage la désertion – sera immédiatement renvoyé.

Tsahal combat,

Tsahal gagne,

et nous sommes tous derrière elle ».