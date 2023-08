La situation financière de nombre de ménages en Israël a des répercussions sur l’éducation. D’après une étude du Keren Layedidout et de l’institut Geocartographia, 25% des parents déclarent qu’ils ne peuvent pas assumer les dépenses pour la rentrée scolaire.

Par ailleurs, l’étude met en avant l’augmentation du nombre de parents qui témoignent avoir été contraints de réduire leurs achats de vêtements pour leurs enfants pour des raisons financières. Ils étaient 19% à l’avoir fait en 2019 et 26% en 2023.

67% des parents d’enfants en âge d’être à l’école ont déclaré avoir réduit les dépenses liées aux activités extra-scolaires de leurs enfants.

Les familles aux faibles revenus sont plus de 80% à ne pas pouvoir payer d’activités à leurs enfants. Ces mêmes familles, malgré les allocations du Bitouah Leumi, peinent à acheter les fournitures scolaires pour leurs enfants. Elles ne s’en sortent que grâce à l’aide de coupons délivrés par des associations caritatives.

Globalement, près de 60% des parents israéliens déclarent que la cherté de la vie nuit à leurs capacités à offrir une bonne éducation à leurs enfants.

Valérie Halfon, conseillère en budget, rappelle que l’on peut s’en tirer à moindre coût lorsque vient le moment d’acheter les fournitures scolaires:

Je me rappelle avoir rencontré une maman qui m’avait raconté qu’elle achetait un nouveau cartable à son fils chaque année! Bon, c’est un cas extrême, mais on peut rester avec le même sac pendant des années, s’il est de bonne qualité.

En ce qui concerne les cahiers, nous avons tous chez nous, des cahiers à peine entamés, et avouez que ce serait dommage de les jeter et d’en racheter d’autres alors qu’on peut facilement enlever les quelques pages déjà utilisées tout simplement.

Et on peut bien sûr, recycler aussi toutes les fournitures scolaires de l’année dernière. Alors, évidemment, on peut acheter un petit quelque chose sympa qui sera nouveau et qui fera plaisir aux enfants. Un stylo multi-fonctions ou une gomme sympa qui leur donnera envie d’écrire. Mais ça ne devrait pas coûter une fortune.

Bref, il est important de bien gérer le budget “rentrée scolaire”, car les vacances (et leurs dépenses) sont terminées, mais les hagim (et les dépenses qui vont avec) pointent le bout de leur nez. Mais ça, c’est une autre histoire…