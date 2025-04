Le ministère de l’Alyah et de l’Intégration a publié ce lundi les statistiques sur l’alya depuis le dernier Yom Haatsmaout. Selon ces données, 26211 nouveaux immigrants – 12380 hommes et 13831 femmes – sont arrivés en Israël au cours de l’année écoulée, en provenance de 102 pays différents.

Parmi les nouveaux arrivants, la majorité sont des jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans, avec 4355 personnes dans cette tranche d’âge. On compte également 5047 enfants et bébés âgés de 0 à 18 ans, ainsi que 237 immigrants de plus de 85 ans.

2494 nouveaux immigrants sont arrivés en tant que familles de 3 à 5 membres, et 65 familles d’olim comptent 6 membres ou plus. Par ailleurs, 1250 personnes âgées sont arrivées seules.

La plupart des olim viennent de Russie (14398 personnes), suivis par 3185 personnes des États-Unis et 2253 de France. D’autres olim sont arrivés d’Ukraine, du Royaume-Uni, de Biélorussie, du Canada, de Géorgie, d’Argentine, d’Afrique du Sud et de nombreux autres pays. Des arrivées exceptionnelles ont également été enregistrées depuis des pays tels que la Zambie, l’Afghanistan, l’Islande et l’Ouganda. En tout, des immigrants sont arrivés de 102 pays à travers le monde.

Concernant la répartition géographique en Israël, la région de Netanya et du Sharon arrive en tête avec 4814 nouveaux immigrants, suivie par la région de Tel Aviv et ses environs (4481), la région de Haïfa et ses banlieues (3586) et enfin la région de Jérusalem (3406).

Parmi les adultes olim, 3012 sont des professionnels dans les domaines de la technologie et de l’ingénierie, 1316 sont médecins et professionnels paramédicaux, 1147 sont enseignants, 285 sont artistes et sportifs, et les autres proviennent de divers secteurs tels que les sciences humaines et sociales, la comptabilité, le droit, le marketing, la construction et l’alimentation.

Le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer, a déclaré: »Nous sommes témoins de la poursuite de l’immigration et du désir de nombreux Juifs de venir en Israël et de faire partie de l’histoire sioniste ». Il a ajouté que l’arrivée de ces nouveaux immigrants »renforce la solidarité et le moral du peuple ».