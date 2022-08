C’était le 9 août 2001, un terroriste commettait un attentat suicide au restaurant Sbarro en plein centre-ville de Jérusalem. Le bilan est l’un des plus lourds de cette seconde intifada: 15 morts dont des enfants et plus de 130 blessés.

Parmi les victimes se trouvait Malki Roth. Elle avait 15 ans.

Malki (Malka Hanna) était née en Australie. Elle avait trois grands frères et trois petites soeurs. Elle monte en Israël avec sa famille, alors qu’elle a trois ans. La famille Roth s’installe à Jérusalem.

La petite soeur de Malki est née handicapée et Malki s’est occupé d’elle avec dévouement depuis son enfance. Adolescente elle consacrait son temps à s’occuper d’enfants handicapés en faisant du bénévolat dans différentes organisations.

Ce 9 août 2001, elle avait décidé de partager un repas avec une amie à Sbarro avant de se rendre ensemble à une activité de bénévolat avec leur mouvement de jeunesse, lorsqu’un terroriste a fait sauter la bombe de forte puissance qu’il portait sur lui.

Les terroristes impliqués dans ce terrible attentat ont été arrêtés et emprisonnés. Deux d’entre eux ont été libérés lors de l’accord Shalit, dont une femme qui a été exilée en Jordanie et qui possède la citoyenneté américaine.

Depuis les parents de Malki se battent face aux autorités américaines pour qu’elles exigent son extradition. Ils n’ont jamais accepté l’idée que les terroristes responsables de la mort de leur fille soient remis en liberté. Dès que l’accord Shalit a commencé à se profiler, ils ont agi auprès des autorités israéliennes pour qu’il n’ait pas lieu.

Mais leurs efforts ont été vains et l’accord Shalit a été mis en oeuvre. »C’est scandaleux de la part de l’Etat d’avoir libéré cette terroriste », s’était insurgée la mère de Malki.

Parallèlement, ils ne relâchent pas leurs efforts face à l’administration américaine. Lorsque Joe Biden était en Israël, ils ont adressé une demande officielle pour le rencontrer. On leur a opposé une fin de non-recevoir. Les parents Roth ont donc tenté leur chance auprès du secrétaire d’Etat Antony Blinken, qui a reçu, rappelons-le, les proches de la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abou Akleh. Blinken a également refusé de les recevoir.

La famille de Malki, z’l, comprend bien qu’ils ne sont qu’un pion et que le plus important pour les autorités américaines est de préserver les relations avec la Jordanie, mais ils ne comptent pas abandonner: »Il est inconcevable que cette terroriste meurt dans son lit ».

Il leur est impossible aussi de se résoudre aux millions de shekels qu’ont touché les terroristes responsables de l’attentat de Sbarro depuis leur incarcération.

Me Maurice Hirsh, directeur du département juridique de l’organisation »Regard sur les médias palestiniens », effectue un suivi des sommes d’argent touchées par les terroristes de l’attentat à Sbarro. Cité par Israël Hayom, Il rapporte qu’à la date de juillet 2022, ils ont reçu ensemble une somme cumulée de 4133540 shekels.

En tête de tableau se trouve Abdallah Barghouti, le cerveau de l’attentat et celui qui a fabriqué la bombe et Abou Al Higeh, le chef du Hamas au nord de la Samarie. Ils ont chacun touché plus d’un million de shekels en 20 ans de prison. Leur salaire a même été augmenté il y a peu: de 7300 shekels par mois à 8300 shekels par mois, versé par l’Autorité palestinienne.

Ceux qui ont été libérés depuis continuent de toucher un salaire de la part de l’AP en plus d’une allocation de 4000 shekels qui leur a été versée à leur sortie de prison.

La famille du kamikaze touche aussi depuis 21 ans, une confortable allocation.

Me Hirsh se demande pourquoi la loi américaine (Taylor Force) mais aussi israélienne qui déclarent illégaux ces versements de salaire ne sont pas appliquées.

En attendant de pouvoir changer cette réalité scandaleuse, les parents de Malki n’ont pas l’intention de faiblir: ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que la terroriste qui coule de beaux jours en Jordanie soit extradée et retourne derrière les barreaux. Elle est la seule contre laquelle il est encore possible de faire quelque chose compte-tenu de sa citoyenneté américaine. Le manque de considération de la part de l’administration américaine les touche mais ne les décourage pas.