Vu la situation sécuritaire dans le pays, 2024 aurait dû être une année particulièrement difficile pour la haute technologie israélienne. Et pourtant, l’année qui se termine apparaît comme l’une des plus réussies dans le domaine du High-Tech.

Selon un rapport de Leumitech et IVC pour l’ensemble de l’année et le quatrième trimestre de l’année précédente, les entreprises israéliennes de haute technologie ont levé 9,58 milliards de dollars en 443 opérations de levées de fonds, soit une augmentation de 38 % et 13 %, respectivement, par rapport à 2023.

Le secteur cyber a été dominant en termes de montant de capitaux qu’il a attirés. La PDG de Leumitech, Maya Eisen-Zafrir, a estimé : « Nous nous attendons à ce que 2025 poursuive sur cette tendance »