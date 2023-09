La Force Kaplan lance une campagne de dons aux Etats-Unis, à l’occasion de la visite du Premier ministre Netanyahou et du déplacement de plusieurs leaders de la protestation.

Un dîner de gala va être organisé à New York lors duquel des fonds seront récoltés pour entretenir le mouvement de protestation contre le gouvernement en Israël.

La soirée aura lieu la veille de l’arrivée du Premier ministre, programmée pour ce lundi, dans le restaurant de luxe ”Le Salon” du chef israélien Eyal Shani.

L’invitation s’adresse aux soutiens ”locaux de la protestation” pour venir rencontrer ”le mouvement de protestation israélien et soutenir la Force Kaplan dans le but de sauver la démocratie en Israël”.

Sur l’invitation il est précisé: ”Récolte de fonds pour la Force Kaplan, le seul organisme qui produit et fait vivre les manifestations hebdomadaires rue Kaplan à Tel Aviv auxquelles participent des centaines de milliers de personnes chaque samedi depuis 9 mois afin d’apporter leur soutien inconditionnel à la démocratie. Kaplan est la bouée et le phare du mouvement de protestation. Les manifestations à Kaplan coûtent plus de 100000 dollars chaque semaine! (Imaginez un concert de Taylor Swift chaque semaine). Merci de donner avec générosité. Israël a besoin de vous”.

Le site Ynet rapporte qu’ensuite a été publiée une grille tarifaire pour les dons. L’entrée au gala coûte 40 dollars et chaque participant s’engage à donner ”au moins 100 dollars pour soutenir les manifestations à Kaplan”. Pour 250 dollars, le donateur reçoit le titre de ”protecteur de la démocratie” et 1 T-shirt. Pour 500 dollars, il reçoit le titre de ”manifestant” et 3 T-shirts, pour 1000 dollars le titre de ”Manifestant VIP”, 3 T-shirt, une tasse et une lettre de remerciements de la part de Shikma Bressler, la leader du mouvement. Advertisement Pour un don de 5000 dollars, le donateur se verra offrir une visite des coulisses des manifestations. Pour 20000 dollars et plus, il pourra rencontrer Shikma Bressler par zoom ou en face à face.

Cette grille tarifaire n’a pas plu à certains soutiens de la protestation et ils l’ont fait savoir. Ils ont estimé qu’on les prenait pour des ”porte-monnaies ambulants”. Finalement la grille a été effacée et présentée comme une erreur. Il a été précisé que Bressler n’avait rien à voir avec cette initiative qui est organisée au niveau local aux Etats-Unis. En outre, les organismes de protestation en Israël ont souligné que les prix proposés n’étaient pas ”réalistes”.

La protestation à New York s’organise afin de manifester à chaque déplacement et à chaque endroit où se trouvera le Premier ministre lors de sa venue. Tout un réseau est mis en place afin de communiquer sur le programme de Netanyahou, heure par heure. Les manifestants promettent de ne pas lui laisser une minute de tranquilité.