Dans le contexte de la multiplication des appels au refus de servir dans Tsahal, 200 lycéens (1e et Terminale) de la périphérie et de Judée-Samarie, ont envoyé une lettre au Chef d’Etat-major et au ministre de la Défense. Ils leur demandent d’ouvrir les rangs des unités réservées à une certaine élite et de leur permettre d’y servir.

Ils écrivent: “Nous sommes choqués de voir l’encouragement au refus de servir et la politisation de certains réservistes de l’armée de l’air, des renseignements et de différentes unités comme la sayeret Matkal, malgré les menaces sécuritaires de la part de l’Iran et du Hezbollah. Nous, la jeune génération, qui aimons l’Etat d’Israël et Tsahal et qui avons l’intention d’y effectuer un service significatif, nous demandons l’ouverture de ces unités dans lesquelles on tolère ceux qui appellent à refuser de servir, à ceux qui n’appartiennent pas au même groupe politique.

Nous, qui venons de finir la Terminale, la prochaine génération des combattants de Tsahal, nous vous demandons une égalité des chances pour les jeunes de la périphérie et de Judée-Samarie, les jeunes traditionnalistes, religieux et orthodoxes, dans les examens pour être acceptés dans ces unités qui sont jusqu’à maintenant réservés à une catégorie de personnes: dans les cours pour être pilotes, dans le recrutement de Matkal, dans les examens d’entrée pour l’unité 8200. Le refus de servir a montré qu’à l’arrivée, ces unités ne sont pas du tout hétérogènes”.

Les lycéens s’étonnent, dans cette lettre, que l’un des leaders du mouvement ”Ah’im Laneshek” qui a même déclaré ouvertement qu’il refuserait d’aller se battre en cas de guerre aujourd’hui, soit toujours le responsable des sélections pour l’entrée dans la sayeret Matkal. ”Il se trouve dans une position de force importante qui peut lui permettre de nuire à tous ceux qui ne pensent pas comme lui”.

”Nous demandons que les sélections qui ne permettent quasiment pas à ceux qui ne ressemblent pas aux sélectionneurs sur le plan social d’être acceptés dans ces unités, se déroulent suivant un processus professionnel, et que ces unités comportent vraiment toutes les parties du peuple d’Israël”.