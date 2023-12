Le porte-parole de Tsahal a publié des détails sur les soldats tués au combat jusqu’à aujourd’hui en précisant les raisons de leur mort. Les données recouvrent la période qui s’est écoulée depuis le début de l’offensive terrestre dans la Bande de Gaza.

On constate que 20% de ces soldats n’ont pas été tués par un tir ennemi.

Treize d’entre eux ont été tués par un tir ami qui pensait visait une cible terroriste, un par une balle perdue et six dans des accidents de la route lors d’une manoeuvre militaire.

Par ailleurs, Tsahal estime que ces centaines de soldats ont été blessés par des tirs amis ou dans des accidents opérationnels.

Ces erreurs fatales sont liées à l’intensité des combats et à la topographie des lieux dans lesquels se battent les soldats israéliens.

Le commandant de la région sud a convoqué la semaine dernière tous les officiers de bataillons et leur a demandé de faire preuve de plus de précision dans leurs actions afin de limiter au maximum ce phénomène qui ne peut être totalement évité.