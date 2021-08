Le 9 août 2001 était commis l’un des attentats les plus meurtriers de l’histoire d’Israël. Un terroriste musulman, Izz al-Din Shuheil al-Masri, pénétrait dans le restaurant « Sbarro » en plein de centre de Jérusalem, portant un étui de guitare dans lequel avaient été placés 10kg d’explosifs ainsi que des écrous et des boulons pour faire un maximum de victimes. Le résultat fut terrible : quinte personnes furent tuées dont une femme enceinte et sept enfants, et plus de cent-trente blessées. Parmi les victimes, cinq membres d’une même famille d’origine néerlandaise, Schijveschuurder.

Lundi soir, le Dr. Morris Hirsch, responsable du département juridique de l’association Palestinian Media Watch a révélé dans les médias qui acceptent de l’inviter l’ampleur du scandale des salaires versées aux terroristes par l’Autorité Palestinienne et notamment à ceux qui ont commandité et préparé cet attentat odieux. Les chiffres sont effarants : depuis 2001, l’AP a versé près de 3,9 millions de shekels aux terroristes liés à cet attentat : à ceux qui sont encore détenus – à l’image du commanditaire ‘Abdallah Barghouti – à ceux qui ont été libérés lors de la transaction Shalit ainsi qu’à la famille de l’auteur direct de l’attentat.

Israël a tenté de trouver une parade à cette pratique en déduisant chaque année le montant total des salaires versées par l’AP des sommes de la TVA collectées par l’administration civile de Judée-Samarie. Mais cela n’a pas dissuadé l’organisation terroriste de poursuivre cette pratique. Sous l’impulsion du département dirigé par le Dr. Hirsch au sein de Palestinian Media Watch une mesure a été introduite en 2020 consistant à menacer de poursuites les banques qui détiennent des comptes à destination des terroristes ou de leurs familles. Cette mesure a commencé à porter ses fruits mais hélas, explique-t-il, le ministre de la Défense Benny Gantz a décidé de la suspendre afin de « ménager » l’Autorité Palestinienne ».

A l’association Palestinian Media Watch, on explique que ce laxisme israélien est non seulement erroné sur le plan moral mais il envoie un message dangereux à la communauté internationale : si le gouvernement israélien laisse l’AP verser des centaines de millions de shekels aux terroristes, pourquoi les pays donateurs devraient-ils se priver d’envoyer des sommes considérables à l’Autorité Palestinienne pour des causes officiellement humanitaires ?

Le Dr. Hirsch conclut : « Il est grand temps de mettre fin à cette politique de versements de salaires aux terroristes pour les récompenser du fait d’avoir assassiné des Juifs. Il est impensable qu’un terroriste ou sa famille puissent ainsi s’enrichir sur le sang de leurs victimes. Nous appelons le ministre de la Défense à user de ses prérogatives pour saisir tous les fonds qui sont versés par l’AP aux terroristes et pour ordonner à Tsahal d’arrêter et juger Khadri Abou Baker, responsable direct du versement de ces salaires pour le compte de l’AP ».

Photo Noam Moskowicz / Flash 90