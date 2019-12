Non rien de rien, non je ne regrette rien, au contraire ! 20 ans d’Alya, c’est en soi une nouvelle vie qui s’est rajoutée à la précédente, celle d’avant 2000. Qu’est-ce que l’on n’a pas vécu ensemble en 20 ans de coexistence, de résurrection, de sublimation ?

Rappelez-vous les guerres, les attentats, Obama, l’ONU, l’Europe… Ensemble, sur notre terre, nous avons vibré, prié, combattu, pleuré, ri et surtout gagné. Relevé le pari de rejoindre son peuple, son histoire et son avenir.

Nous avons réussi comme à Hannouka ou à Pessa’h, à renverser l’ordre du destin, inverser la tendance, et plus encore !

Nous avons à chaque fois ouvert les yeux au monde. Les ennemis d’hier sont devenus nos partenaires, nos amis, nos défenseurs.

Notre quotidien ici, nos enfants, nos soldats, nos chercheurs, nos artistes, nos start-ups, sont un message à la planète : nous sommes un peuple vivant qui répand la lumière, chaque jour un peu plus, un peu plus dense.

C’est vrai, la vie ici est surréaliste et trépidante. Elle n’est pas simple tous les jours. Chacun s’accroche, se bat, espère. Chacun aussi ressent la grandeur d’habiter ici avec toute l’ampleur de la responsabilité collective d’être lié à ce peuple millénaire et mystérieux.

Après 20 ans ici je peux en témoigner : nous avons le privilège de vivre une époque pré-messianique, historique, un tournant unique sur une route de plus en plus belle, à 8 voies, celles qui nous mènent vers l’infini. Et le plus beau reste à venir !

Notre vie ici a un sens, on mène un véritable combat, arevim ze lazé. A l’instar de Yéhouda avec son petit frère Binyamin, pour préserver la famille et surtout l’union entre les frères, envers et contre tout. Aujourd’hui nous nous levons pour sauver Naama Issashar, notre petite sœur à tous, détenue depuis des mois en Russie, condamnée arbitrairement à 7 ans de prison. Notre devoir de juif, d’Israélien, est d’agir, chacun à son niveau pour combattre cette terrible injustice et la faire revenir à la maison.

Après avoir reçu tant de lumière à Hanouka, nous revoilà revigorés, prêts à réajuster notre trajectoire, et repartir jusqu’en 2040. L’accueil de Mosaïques a été surprenant, vos messages très nombreux en témoignent. Nous sommes toujours à votre écoute afin d’optimiser cette nouvelle chaine de l’information, de la réflexion, et des idées.

Avraham Azoulay

Image par Alexey Hulsov de Pixabay