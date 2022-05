La société Eden Cinéma, en partenariat avec l’Institut français d’Israël et UniFrance Films, avec le soutien de l’Occitane, annonce la 19ème édition du Festival du film français en Israël qui se déroulera cette année du 16 au 31 mai 2022 dans les principales cinémathèques d’Israël ainsi qu’au Cinéma HOT d’Ashdod et à l’Espace Francophone d’Ashdod. Le film de Martin Bourboulon, “Eiffel”, avec l’acteur français Romain Duris et l’actrice franco-britannique Emma Mackey (vue dans la série “Sex Education”), ouvrira le festival.

16 films français récents ont été sélectionnés pour ce festival qui pour la 19ème année consécutive présente aux israéliens et aux francophones d’Israël le meilleur du cinéma français. Le film d’ouverture, “Eiffel”, est une belle prouesse visuelle et technique avec 4 nominations aux César 2022 et dont l’histoire met en exergue l’amour passion de Gustave Eiffel pour celle qui serait la muse inspirante de l’un des monuments les plus célèbres du monde, la tour Eiffel. Dans la même verve épique, le festival a programmé “Illusions perdues” de Xavier Giannoli, inspiré du roman éponyme de Balzac : 7 César ont récompensé cette réalisation, dont le César du meilleur film de l’année. Dans le sillage de ces films d’époques, “Délicieux” d’Eric Besnard, raconte l’histoire du tout premier restaurant français – celui de Pierre Manceron – à l’aube de la Révolution Française.

Le festival met les femmes à l’honneur sur cette programmation puisque sur les 16 films sélectionnés, 11 ont une femme pour personnage principal et 4 ont été réalisés par des femmes. On retrouve ainsi Sophie Marceau et Géraldine Peilhas dans “Tout s’est bien passé” de François Ozon, un film important qui traite d’un sujet encore tabou, l’euthanasie. Dans “Les promesses” de Thomas Kruithof, Isabelle Huppert joue aux côtés de Reda Kateb (“En thérapie”) le rôle d’une élue locale appelée à rejoindre un ministère prestigieux, hésitant entre sa soif d’ambition et le devoir moral qu’elle s’impose de tenir les promesses qu’elle a faites à ses administrés. Dans « Tokyo Shaking » d’Olivier Peyron, Karin Viard incarne une héroïne moderne dans un Japon dévasté par la catastrophe de Fukushima. Dans “La place de l’autre” d’Aurélia Georges, Sabine Azéma est au cœur d’une imposture, celle de Lyna Khoudri jouant le rôle de Nélie, qui, pour échapper à une existence misérable, prend l’identité de Rose, décédée sous ses yeux pendant le conflit de la première guerre mondiale. Enfin, dans “Haute couture” de Sylvie Ohayon Nathalie Baye transmet son savoir-faire de couturière pour la Maison Dior à Jade, une jeune apprentie.

La transmission est au cœur également du film “Compagnons” de François Favrat, un film social dans lequel Naëlle rejoint l’atelier d’un compagnon vitrailliste pour échapper à ses difficultés et découvre dans ce métier un nouveau sens à sa vie. Un film sur l’excellence de l’artisanat français qui se transmet de génération en génération. “Ouistreham” d’Emmanuel Carrère s’intéresse aussi à la fresque sociale dans ce film sur l’entraide et la solidarité qui unissent les équipes de femmes de ménage, travailleuses de l’ombre.

Ovni peut-être de cette sélection bigarrée qui mêle films d’époque, ou inspirés de romans et drames sociaux au centre de nos préoccupations actuelles, “En attendant Bojangles” tiré du livre éponyme raconte une magnifique histoire d’amour, survoltée, celle de Camille et Georges incarnés à l’écran par Virginie Efira et Romain Duris. Un drame romanesque puisque Camille est bi polaire et sa folie emporte tout.

Le film de Pascal Elbé, “On est fait pour s’entendre” avec Sandrine Kiberlain, clôturera ce festival. Une belle histoire d’amour entre Claire qui aspire au calme et à la tranquillité et Antoine, le voisin bruyant qui bien que jeune perd petit à petit son audition et met la musique à fond.

Retrouvez ci-dessous le programme complet du festival.

Le Festival du film français en Israël est organisé par Eden Cinéma, en partenariat avec l’Institut français d’Israël, avec les soutiens d’UniFrance Films et de l’Occitane.

Remerciements à Digitittle (sous-titrage), et Eti Kalderon (design).