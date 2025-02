183 détenus palestiniens ont été libérés ce samedi, quelques heures après la libération de trois otages supplémentaires par le Hamas, y compris des terroristes condamnés à perpétuité ou purgeant de longues peines pour avoir commis des attentats meurtriers. Au total, 766 prisonniers palestiniens ont été relâchés depuis la mise en oeuvre de l’accord de trêve passé avec le Hamas.

Le journal Al Araby Al Jadeed basé à Londres a rapporté que 42 terroristes ont été libérés en Judée-Samarie et trois autres à Jérusalem, où ils ont pu se déplacer librement. Les terroristes restants seront envoyés à Gaza, y compris 111 terroristes arrêtés après le 7 octobre.

18 des terroristes libérés purgeaient des peines de prison à vie et 54 avaient été condamnés à de longues peines de prison.

Parmi les terroristes libérés les plus notoires figure Iyad Abu Shkeidem, 49 ans, un habitant d’Hébron à la tête des Brigades Ezzedine al-Qassam du Hamas dans le sud de la Judée-Samarie. Il a été condamné à 18 peines de prison à vie pour son rôle clé dans la planification d’un attentat suicide à Beersheba en 2004, qui a tué 16 Israéliens et en a blessé plus de 100 autres.

Hatem al-Jayousi, un habitant de Tulkarem âgé de 52 ans et fondateur des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, a également été libéré samedi. Arrêté en 2003, al-Jayousi purgeait six peines de prison à vie pour le meurtre de six Israéliens pendant la deuxième Intifada.

Shadi Barghouti, 47 ans, a été arrêté en 2004 et condamné à 27 ans de prison pour son implication dans des attaques terroristes contre des Israéliens. Il est le fils de Fakhri Barghouti, un terroriste condamné qui a été libéré lors de l’échange de prisonniers de Gilad Shalit en 2011.