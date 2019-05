La grande gagnante de l’Eurovision cette année est, sans hésitation, la Leakat Shalva. Ce groupe de jeunes musiciens talentueux a su adoucir tous les cœurs, au milieu de cet évènement qui a mêlé tous les styles, des plus exubérants aux plus surprenants: Anaëlle, Yaïr et les autres se sont élevés par leur pureté et leur talent, au delà de tout handicap. On se souviendra de cette phrase tellement forte prononcée par Dina, l’une des deux chanteuses, avant leur passage en demi-finale : »Don’t stop dreaming, no matter what people say ».

Cette émouna, croire en son rêve, c’est aussi ce qui a inspiré le début de l’Aventure LPH.

Si je n’avais pas été un rêveur, si j’avais trop écouté ce que les gens disaient à l’époque, jamais cette entreprise périlleuse mais oh combien palpitante du P’tit Hebdo n’aurait vu le jour.

Et pourtant, nous voilà déjà au numéro 900 ! Vous réalisez ? Pas moi ! Près de 18 ans à peine en votre présence, 18 ans déjà sur votre table de chevet, de salon, de cuisine ou dans la voiture, à la synagogue ou dans votre sac.

Des centaines de semaines déjà lors desquelles votre compagnon du shabbat a traversé avec vous toutes les tourmentes du pays, toutes les joies aussi : guerres, attentats, élections, scandales, fêtes, exploits, bref, on a tout vécu ensemble ou presque ! C’est ce ‘’Beyahad’’ qui nous a, jusqu’à présent, permis de surmonter les peurs, la pression du monde, les douleurs, main dans la main, à travers les lignes du LPH, au fil de la parashat hashavoua, dans le journal comme sur le site lphinfo.com avec ses 200 000 visiteurs par mois de France comme d’Israël.

Nous arrivons au numéro 900 grâce au travail d’une équipe soudée, toujours très pro. La famille LPH »accouche » et diffuse chaque semaine ce magazine que vous attendez, petits et grands, hommes et femmes, dans toutes les villes, tous les milieux, avec tellement d’impatience. Depuis 2 ans, LPH envoie 30 000 mails chaque matin, »La matinale de l’info », pour véhiculer la vérité dans le monde entier, en provenance d’Israël.

A travers mes nombreuses rencontres avec vous, chers lecteurs, chers annonceurs, lors de vacances, de concerts, de conférences ou même dans la rue, j’ai compris à quel point nous nous étions attachés les uns aux autres, grâce à lui, grâce au P’tit Hebdo. Ce media est devenu le point de rencontre obligé, un véritable pont social et professionnel entre les Francophones d’Israël et la société israélienne.

Le secret de cette symbiose entre LPH et l’ensemble de la communauté francophone, c’est notre attachement aux valeurs essentielles. Depuis le début de cette belle histoire, nous avons avancé ensemble grâce à l’amour d’Israël, de la Torah et surtout, au rythme du Shabbat. La semaine prochaine, je vous dévoilerai comment nous allons partager les années à venir.

Avraham Azoulay