Les services du Shabak et de la police ont mis à jour une 17e affaire d’espionnage au profit de l’Iran depuis le début de la guerre.

Cette fois c’est un habitant de Netivot, Edward Yusupov, âgé de 65 ans, qui a été arrêté.

Il est soupçonné d’avoir commis des infractions à la sécurité nationale en entretenant des liens avec des agents d’un pays ennemi et en réalisant des missions sous leur direction, en échange de dizaines de milliers de dollars.

L’enquête du Shabak et de la police a révélé que, depuis octobre dernier, Yusupov était en contact avec un individu se présentant comme un citoyen azéri résidant à Dubaï. Il aurait accompli pour lui de nombreuses missions, notamment des surveillances et des prises de vue de sites sensibles en Israël, tels que des bases militaires de Tsahal, le port de Haïfa, les raffineries de Haïfa et le centre de recherche nucléaire.

L’enquête a également établi que Yusupov avait loué un appartement à Haïfa, avec vue sur le port, sous la directive de son contact azéri. Cet appartement était censé servir de base opérationnelle pour son agent recruteur et pour d’autres agents hostiles avec lesquels il était en relation.

Malgré ses soupçons précoces quant à l’identité réelle de son contact, Yusupov aurait poursuivi l’exécution des missions qui lui étaient assignées, recevant des paiements en cryptomonnaie et utilisant divers moyens destinés à préserver la confidentialité de ses échanges.

Sur la base des résultats de l’enquête et de cas similaires récemment examinés, il apparaît que Yusupov a été recruté et dirigé par les services de renseignement iraniens.

Il sera mis en examen demain par le Parquet du district sud.