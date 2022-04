A la veille de Yom Hashoah, on compte 161500 survivants en Israël dont 1000 ont plus de 100 ans pour un âge moyen de 85 ans. La majorité d’entre eux vivent à Haïfa et Jérusalem.

Cette année, 15553 nous ont quittés.

Seuls 1% des survivants qui vivent en Israël sont nés en France, l’immense majorité est originaire de l’ex-URSS et d’Europe de l’est. 7% sont des Juifs de Libye et de Tunisie qui ont également subi les sévices nazis.

Par ailleurs, depuis ces derniers mois, les ministères israéliens se préoccupent du sort et de l’alya des survivants qui vivent en Ukraine et qui sont menacés par la guerre.

L’Etat d’Israël s’emploie à venir en aide à tous les survivants qui vivent seuls et/ou dans des situations précaires. Les subventions allouées aux plus démunis ont été augmenté en tout d’un milliard et demi de shekels, l’année qui vient de s’écouler. Les services du ministère de l’égalité sociale se déplacent à domicile afin de vérifier avec les personnes concernées si elles bénéficient de tous les droits qui leur reviennent. Ces aides dépendent du statut économique et social de chaque personne mais aussi de son vécu pendant la Shoah (si elle a été déportée ou non, si elle a effectué des travaux forcés, etc.).

Le ministère travaille aussi en coopération avec l’Allemagne, qui verse des dédommagements aux survivants en Israël.

A noter que la présidente du parlement allemand, le Bundestag, sera présente demain (jeudi) à la Knesset pour les cérémonies de Yom Hashoah, sur l’invitation de son homologue israélien, Micky Lévy.

Le Chef d’Etat-major, Aviv Kohavi, a envoyé hier une lettre aux soldats de Tsahal, à l’occasion des commémorations de la Shoah.

»Soldats de Tsahal, officiers et employés de Tsahal, après la libération du camp de concentration et d’extermination de Bergen-Belsen par les Alliés, et au milieu des ruines qu’avaient causé la cruauté humaine et la décadence morale, le chant de l’Hatikva a été entoné. C’était la voix des survivants, qui était celle d’une prophétie qui se réalisait.

(…) Ils ont chanté pour tout un peuple qui a presque disparu et d’un seul coup, ils l’ont perpétué. Eux, que la mort a frôlés, se sont levés de l’horreur et ont fondé une maison nationale.

(…) Le chemin vers la consolidation de notre liberté continue. Nous, les soldats et les officiers de Tsahal, nous réalisons la vision en étant une force qui protège et garantit l’existence du peuple juif sur sa terre. Mais nous serons toujours obligés de remplir une autre mission, celle de continuer d’apprendre l’histoire des victimes assassinées et d’écouter les témoignages des survivants et de faire écho à leur voix et à leur héritage pour les générations futures. Les survivants ont chanté l’Hatikva et nous la concrétisons quotidiennement par la défense et la sécurité que nous procurons aux citoyens de l’Etat d’Israël.

Que le souvenir des six millions soit béni ».