Selon les estimations, d’ici 2030, la Division de réadaptation prendra en charge environ 100 000 militaires en situation de handicap à des degrés divers, dont environ la moitié souffrent de troubles mentaux. La Division applique une politique de « réadaptation avant la bureaucratie » : elle fournit des soins médicaux et mentaux immédiats, reporte d’un an les comités médicaux et apporte un soutien financier aux blessés en fonction de leurs besoins.

Les données ont été fournies avant la première conférence internationale de la Division de réadaptation, qui se tiendra le 25 mars à l’Université de Tel Aviv. La conférence, intitulée « Partenaires pour la vie », traitera des processus de réadaptation physique et mentale des soldats blessés de Tsahal et réunira des experts médicaux et de réadaptation de plus de 20 pays.