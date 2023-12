Pour la première fois depuis le 7 octobre, Tsahal a publié les chiffres des soldats blessés au combat.

D’après les données publiées par Tsahal, 1593 soldats ont été blessés depuis le début de la guerre dont 255 sont dans un état grave.

Plus en détail, 559 soldats ont été blessés dans la Bande de Gaza depuis le début de l’offensive terrestre dont 127 dans un état grave.

425 soldats ont été tués depuis le 7 octobre. 97 depuis le début de l’offensive terrestre dans la Bande de Gaza.

En une journée, le 7 octobre, plus de soldats ont été tués et blessés qu’en six semaines de combat dans la Bande de Gaza.