Hier (samedi), le mouvement pour la gouvernance et la démocratie a organisé un congrès spécial auquel ont pris part plusieurs grands juristes dans tous les domaines du droit. Au cours des différents panels, ils ont affirmé leur soutien à la réforme du système judiciaire.

»Nous nous sommes réunis ce soir pour donner de la force à la réforme du système judiciaire », a déclaré Me Itshak Natovich, »Cette soirée a été organisée par des responsables du barreau d’Israël, tous ne soutiennent pas la réforme à 100% mais ils sont d’avis qu’il faille procéder à des changements et chercher de nouvelles voies pour la nomination des meilleurs juges issus de différents courants de pensée ».

Il a condamné ceux qui, comme Me David Hodak, ont évoqué la possibilité de prendre les armes.

Me Zeev Lev, le conseiller juridique du mouvement pour la gouvernance et la démocratie a souligné: »Ce congrès est le coup d’envoi et la preuve que de nombreux avocats craignent de faire entendre leur voix publiquement. Nous sommes la majorité et la majorité soutient la réforme ».

Me Kinneret Barashi a déclaré: »Les politiciens veulent servir des objectifs publics et promouvoir des politiques. Ils doivent pouvoir nommer un conseiller juridique qui les assiste dans ce sens. Il est évident que le conseiller n’autorisera pas tout ce que les ministres demanderont ».

Parmi les participants se trouvait aussi le journaliste Ben Dror Yemini, qui n’est pas identifié avec la droite. Il a rappelé: »Les premiers à avoir critiquer le système judiciaire étaient des professeurs de droit qui n’étaient pas de droite. Ce n’est pas la droite qui a commencé la critique. Pendant des années, j’ai publié des tribunes expliquant la nécessité de réformer la justice et la droite ne m’a pas rejoint. Je suis très content de voir que le changement est en route et que beaucoup comprennent désormais qu’il faut une réforme. 70 à 80% du public la veut mais dans le dialogue et le consensus ».

Me Ilan Bombach, membre du barreau d’Israël, a lui aussi abondé dans le sens d’une réforme votée sur la base du dialogue: »Pour la première fois, un gouvernement veut mettre en oeuvre ce qu’il a promis, le public n’a pas l’habitude. Aharon Barak n’a pris conseil auprès de personne quand il a initié sa révolution judiciaire. Mais il serait bon que nous fassions les choses dans le dialogue et le barreau d’Israël doit jouer le rôle de pont et ne pas manifester contre le gouvernement ».