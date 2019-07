Quinze assistantes sociales et soignantes irakiennes ont été formées en Israël pour traiter des victimes de guerre souffrant de troubles de stress post-traumatique (PTSD), a déclaré mercredi la Bar-Ilan University (BIU) israélienne…….Détails……..

Les 15 femmes du nord de l’Irak sont venues en Israël dans le cadre d’une coopération entre la BIU et l’Israel Forum for International Humanitarian Aid (IsraAID), un organisme d’aide humanitaire établi en Israël.

La formation a été conduite par trois chercheurs et partenaires israéliens qui se sont associés dans une initiative internationale visant à aider ceux qui ont été affectés par le groupe extrémiste État islamique.

Source French Xinhuanet

koide9enisrael