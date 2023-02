Au cours de la réunion de sa formation parlementaire, le ministre des Finances Betsalel Smotrich, chef du Parti Sioniste religieux, a évoqué la réaction des Etats-Unis qui ont dénoncé la décision du gouvernement de régulariser immédiatement le statut de neuf localités juives de Judée-Samarie.

Rappelons que les Etats-Unis avaient demandé tout récemment le ‘gel des constructions dans les implantations juives’. Le secrétaire d’Etat US Antony Blinken a critiqué la dernière mesure prise par les autorités israéliennes, déclarant notamment: « Nous nous opposons fermement à toute démarche unilatérale de ce type qui accentue les tensions et remet en question les chances de parvenir à une solution de ‘deux Etats’ dans le cadre de négociations ».

Smotrich a réagi en indiquant : « J’ai entendu les critiques de nos bons alliés, de l’autre côté de l’océan, et j’en suis attristé. Notre présence sur le sol de notre patrie et le développement de nos localités méritent des louanges et des félicitations, certainement pas des condamnations. Il n’existe pas d’entreprise plus juste et plus morale que l’entreprise sioniste et sa promotion en Judée-Samarie, berceau de notre patrie ».