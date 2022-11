Trois policiers ont été blessés ce jeudi matin dans une attaque au couteau et à l’arme à feu dans la Vieille Ville de Jérusalem. L’attentat a été perpétré par un terroriste, âgé de 20 ans, habitant du quartier de Beth Hanina. L’un des blessés, un garde-frontière, a reçu une balle dans la jambe et un autre a été poignardé. Fort heureusement, ils n’ont pas été sérieusement touchés. Un troisième policier n’a été que légèrement atteint. L’assaillant a ensuite été neutralisé et abattu par deux autres gardes-frontières qui ont réagi avec rapidité. Ce grave incident a eu lieu au Shaar Habarzel, qui conduit au Mont du Temple (Har Habayit). Les forces de l’ordre ont fermé tous les accès à la Vieille Ville.