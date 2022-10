L’état de santé d’Ofer Ohana, l’ambulancier qui a été grièvement blessé samedi soir dans l’attentat terroriste perpétré près de Kiryat Arba, s’est nettement amélioré et sa vie n’est plus en danger. Il peut désormais respirer par lui-même sans l’aide d’un appareillage.

Rappelons qu’Ofer Ohana avait été appelé d’urgence pour s’occuper de Ronen Hanania qui se trouvait dans un état critique et qui a malheureusement succombé un peu plus tard à ses blessures. Le terroriste, qui était revenu sur les lieux de son crime, avait ouvert le feu dans la direction d’Ofer Ohana, le touchant sérieusement au ventre, atteignant le foie, et au bras.

Transporté en urgence à l’hôpital Shaarei Tsedek de Jérusalem, son état, qualifié de grave au départ, s’est ensuite stabilisé. Il a subi plusieurs opérations et se remet à présent lentement de ses blessures.

Son épouse, interviewée par Aroutz Sheva, a indiqué que son mari était chauffeur d’ambulance depuis plus de trente ans et s’était rendu très souvent sur des lieux où avaient été commis des attentats terriblement graves. Elle a ajouté ‘qu’il n’était pas question pour elle et son mari de quitter Hébron’.