La tension monte et les spéculations vont bon train à moins d’une journée de l’ouverture des bureaux de vote pour l’élection de la 25e Knesset. Chacun y va de son interprétation et de ses prévisions, qu’il faut prendre bien entendu avec beaucoup de précaution.

Interviewé dimanche matin par le site Ynet, le ministre des Finances Avigdor Lieberman, leader du parti Israel Beteinou, a indiqué qu’il avait eu de nombreux entretiens avec des chefs d’antennes du Likoud et que ‘tous prévoyaient’ déjà un scénario dans lequel Netanyahou ne serait plus à la tête du parti. Il a ajouté : « J’ai lu également dans la presse qu’on envisageait, au Likoud, la possibilité de nommer Yariv Levin à sa place pour éviter ‘un embarras à Netanyahou’ et la tenue de Primaires ».

Selon Lieberman, on proposerait à Netanyahou de rester le leader du Likoud et de laisser Levin former le gouvernement. Et d’estimer : « C’est ce que veulent les orthodoxes, ainsi que d’anciens du Likoud qui se sont dispersés dans d’autres partis ». Lieberman, qui ne porte pas Netanyahou dans son cœur, a souligné : « Je suis sûr que cette fois, les élections aboutiront. Netanyahou se retirera ou bien on le forcera à se retirer mais il est clair qu’il n’obtiendra pas 61 sièges ». Et de conclure : Nous mettrons sur pied un gouvernement excellent, avec le Likoud mais sans Netanyahou ».

Le député Yariv Levin, numéro deux sur la liste du Likoud pour la Knesset, a réagi aux propos de Lieberman : « Ces déclarations sont ridicules et elles ne sont pas sérieuses ; elles ont pour but de semer la discorde au Likoud. Notre soutien à Netanyahou est indéfectible ».