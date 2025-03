Les soldats de Tsahal pourront fêter Pourim comme il se doit.

Le rabbinat de Tsahal a distribué environ 125 000 rouleaux d’Esther à toutes les unités de Tsahal, dont environ 2000 rouleaux sur des parchemins pour la lecture traditionnelle. Ces rouleaux seront utilisés pour les lectures qui seront dirigées par les rabbins militaires dans les différentes bases.

En outre, la Division de la technologie et de la logistique, sous la direction du Centre d’approvisionnement de l’état-major, a fourni plus de 5000 michloa’h manot aux combattants sur tous les fronts, dont environ 500 adaptés sans gluten. Parallèlement, les responsables de l’approvisionnement ont veillé à la distribution d’environ 460000 oreilles d’Haman (oznei Haman) à tous les goûts, notamment chocolat, pavot, dattes, ainsi que des versions véganes et sans gluten.

De plus, le rabbinat de Tsahal a également distribué environ 8000 livres « Halakha-Kesidra » sur le thème de Pourim, dans le but de rendre accessibles les commandements et les lois de la fête à tous les militaires.