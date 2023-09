Dany Dayan sera-t-il évincé de la direction de Yad Vashem? La rumeur enfle magré les démentis du gouvernement et en particulier du ministre de l’Education en charge de cette nomination.

Après le secrétariat d’Etat américain, ce sont 123 chercheurs spécialistes de la Shoah qui apportent leur soutien au directeur actuel de Yad Vashem et s’opposent à son éventuelle éviction par le gouvernement.

Le ministre Kisch affirme que des plaintes sur l’attitude de Dayan, qui serait contraire au réglement de Yad Vashem, ont été portées à sa connaissance et qu’une vérification est en cours.

Les Etats-Unis et les chercheurs y voient une tentative de politiser le poste de directeur de l’institution, alors même que, rappelons-le, Dany Dayan a été nommé par le gouvernement Bennett-Lapid, par la ministre de l’Education Yifat Shasha Bitton, co-listière de Dany Dayan au sein du parti Tikva Hadasha. A l’époque de sa nomination, personne n’avait émis de craintes quant à un caractère politique de cette nomination.

Dans une lettre envoyée ce matin au Premier ministre Netanyahou, au ministre de l’Education Kisch et à l’ensemble du gouvernement israélien, 123 chercheurs spécialistes de la Shoah mettent en garde contre ”toute tentative de prendre le contrôle politique de Yad Vashem” qui selon la lettre ”menacerait directement la mémoire des 6 millions de victimes”.

Ils écrivent: ”Nous, chercheurs internationaux, suivons avec inquiétude les attaques qui ont eu lieu récemment de la part du ministre de l’Education israélien contre Dany Dayan. Depuis 2021, Dayan sert l’institution avec excellence et permet à Yad Vashem de préserver et même de renforcer son caractère indépendant. Aujourd’hui, alors que le souvenir de la Shoah se trouve sous une pression croissante, que des institutions et des Etats sont impliqués dans la négation de la Shoah, l’indépendace de Yad Vashem est plus nécessaire que jamais”.