Dans le cadre de l’accord entre Israël et le Hamas, 110 prisonniers palestiniens doivent être libérés ce jeudi, dont 33 condamnés à perpétuité, en échange de trois otages. Parmi ces détenus figure Zakaria Zabeidi, une figure majeure du terrorisme palestinien et ancien commandant du bataillon de Jénine.

Zabeidi, qui a commencé son engagement dans la violence dès l’adolescence, s’est imposé comme l’un des principaux commandants des Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa durant la Seconde Intifada. Son parcours est marqué par une escalade progressive : d’abord arrêté à 14 ans pour jets de pierres, il a ensuite été condamné pour avoir lancé des cocktails Molotov avant de rejoindre brièvement les forces de police palestiniennes après les accords d’Oslo.

À partir de l’été 2002, il a orchestré de nombreuses attaques terroristes en Samarie et en Israël, notamment l’attentat contre la branche du Likoud à Beit Shan en novembre 2002, qui a coûté la vie à six personnes. Dans une interview accordée à la presse allemande en 2005, il a reconnu des liens étroits avec le Hezbollah, qui lui aurait fourni armes, financement et formation.

Malgré une « amnistie » accordée par Israël en 2005 dans le cadre d’un accord avec l’Autorité palestinienne, Zabeidi a poursuivi ses activités terroristes. Après plusieurs tentatives d’élimination, il a été arrêté en février 2019 à Jénine pour des attaques dans la région de Beit El. En septembre 2021, il s’est brièvement évadé de la prison de Gilboa avec cinq autres détenus, avant d’être capturé cinq jours plus tard. Cette évasion lui a valu une condamnation supplémentaire de cinq ans.