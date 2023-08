En octobre 2020, un plan quiquennal en faveur de la population arabe israélienne a été adopté par le gouvernement. Le but de ce plan était de promouvoir l’intégration de la société arabe dans l’économie israélienne grâce à un budget de 30 milliards de shekels sur cinq ans.

Un volet de ce plan est consacré à la culture et au sport avec notamment la rénovation et la construction d’infrastructures sportives dans les localités arabes.

Le ministère de l’Egalité sociale publie aujourd’hui (jeudi), un rapport sur les mesures qui ont été prises dans la réalisation de cet objectif.

Yediot Aharonot publie des éléments de ce rapport et précise qu’en 2022, 230 millions de shekels ont été alloués à la promotion du sport et de la culture dans la société arabe.

En tout, 110 millions de shekels ont été investis en 2022 pour construire et rénover des infrastructures sportives dans les localités arabes: construction de nouvelles piscines à Sakhnine et Baqa al-Gharbiyye, construction d’un nouveau stade à Kfar Kassem, rénovation des stades de Sakhnine et Oum El Fahm ainsi que la construction de salles de sport. Dix millions supplémentaires ont été investis pour encourager les sportifs arabes à améliorer leurs performances.

Meïr Bing, le directeur du ministère de l’Egalité sociale, a déclaré: ”L’un des buts centraux du plan quinquennal est de lever les obstacles que doit surmonter la population arabe en lui permettant de s’intégrer pleinement dans la société israélienne. D’importantes ressources sont investies afin de déterminer les besoins qui remontent du terrain dans différents domaines. Nous sommes fiers de présenter des résultats significatifs dès la première année du plan quinquennal”.