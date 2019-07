Suite à la première étude publiée le 31 août 2016 , nous publions onze autres fausses allégations largement répandues et universellement diffusées concernant Israël.

« Israël commet un génocide, assassine et mène un nettoyage ethnique contre le peuple palestinien » – FAUX !

Cette allégation dangereuse, cynique et répugnante est devenue l’un des grands mensonges de l’Histoire contemporaine. Elle est diffusée sans scrupule dans les campus des universités et au sein des commissions internationales et ONG des droits de l’Homme.

Ses partisans sont des individus et des organisations qui prétendent défendre les droits constitutionnels et humains mais, en fait, se livrent à des acrobaties juridiques malhonnêtes et à une déformation des faits.

Avec malice et hypocrisie, ils interprètent à leur manière les principes juridiques, les déclarations, et les conventions dans le seul but de calomnier Israël et de remettre en cause sa légitimité et le fondement même de son existence. Ils manipulent cyniquement les faits historiques en accusant Israël de commettre des actes génocidaires envers la société arabe par vengeance.

Rappelons que le terme « génocide » a été inventé en 1944 par le juriste juif Raphael Lemkin, dont toute la famille a été exterminée par les nazis en Pologne pour la seule raison qu’elle était juive.

Contrairement à ces fausses et abjectes accusations : Israël n’a jamais préconisé, mis au point un plan, une conception ou à une campagne qui a pour but de saper ou de détruire le peuple palestinien, ou d’agir par vengeance ou désespoir. Israël, le peuple juif, et le mouvement sioniste n’ont jamais mis en œuvre une action militaire, une campagne politique, religieuse, économique ou culturelle, visant à détruire le groupe national, ethnique, racial et toute structure religieuse du peuple palestinien. Israël n’a jamais cherché à porter atteinte aux fondements essentiels de la vie du peuple palestinien, ou même à remettre en question son droit d’exister en tant que peuple. Israël ne s’est jamais livré à un assassinat de masse. Israël n’a jamais exercé de nettoyage ethnique, car il est contre les codes moraux, religieux et éthiques du peuple juif.

Dans sa Déclaration d’indépendance du 14 mai 1948, Israël s’engage à garantir « la liberté, la justice et la paix prévues par les prophètes d’Israël. Ainsi que l’égalité complète des droits sociaux et politiques à tous ses habitants sans distinction de religion, de race ou de sexe. »

Israël est engagé à garantir la liberté de religion, de conscience, de la langue, de l’éducation et de la culture. Il s’engage à être fidèle aux principes de la Charte des Nations Unies.

En dépit de l’offre de paix, de bon voisinage, de coopération et d’aide mutuelle, dans un effort commun pour la promotion du bien-être de l’ensemble du Moyen-Orient, les Etats arabes ont lancé contre l’Etat Juif une guerre totale, l’objectif déclaré était de tuer dans l’œuf le nouvel Etat qui venait de naître.

Ce n’est pas Israël qui a déclenché ce conflit. Israël se trouvait dans l’obligation de se défendre pour assurer sa propre existence, son intégrité et sa population. Les dérapages et les déplacements de personnes durant le conflit armé, aussi regrettables qu’ils fussent, ne faisaient pas partie d’une conception ou d’une intention de détruire le peuple palestinien, mais des conséquences de la guerre.

De même, la guerre des 6 Jours de 1967 a été le résultat spécifique des tentatives arabes d’étrangler Israël militairement et économiquement. La conquête des zones de Cisjordanie et de Gaza n’a pas été motivée par une volonté de détruire ou transférer les résidents palestiniens ou de nuire à leurs droits en tant que peuple. Les tentatives visant à justifier une revendication de génocide en accusant Israël d’« attaques militaires répétées » dans la bande de Gaza, sont complètement absurdes. Elles ignorent délibérément les milliers de roquettes, les tunnels d’attaques et d’autres formes de terreur en provenance de Gaza et dirigés contre la population civile israélienne par le Hamas, une organisation terroriste reconnue internationalement. Ce ne sont pas les Israéliens mais bien le Hamas qui a tué des enfants palestiniens creusant des tunnels. C’est bien le Hamas qui a exécuté des résidents palestiniens pour des « crimes de moralité » et pour « collaboration avec Israël ».

De toute évidence, tout homme sérieux et de bonne foi et toute organisation respectant vraiment les droits de l’Homme sont conscients qu’Israël agit en légitime défense et non par vengeance ou comme un acte de génocide visant à détruire un peuple.

Dans le même contexte soulignons et rappelons que : Ce n’est pas Israël qui a massacré 15.000 palestiniens vivant dans les camps de réfugiés en Jordanie durant le fameux « Septembre noir ». Cette guerre civile fut déclenchée entre la Jordanie et l’OLP en 1970. Ce n’est pas non plus Israël qui a expulsé en 1991 400.000 Palestiniens du Koweït en représailles du soutien de l’OLP à l’invasion du Koweït par Saddam Hussein en 1990. Ce n’est pas Israël qui a provoqué le déplacement de 390.000 réfugiés palestiniens de Syrie depuis le déclenchement du conflit en 2011. Ce n’est pas Israël qui a assiégé le camp palestinien de réfugiés de Yarmouk, près de Damas en 2013-2014. 18.000 hommes femmes et enfants furent assiégés sans nourriture, ni eau ni médicaments.

Du point de vue démographique régional, notons que depuis 1967, depuis qu’Israël a administré les zones de la Judée-Samarie et de la bande de Gaza, la population arabe palestinienne est plus nombreuse, passant de 954.898 à 4.654.421. Cela indique une augmentation de 387% de la population locale.

Dans ce contexte, l’espérance de vie des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza a grimpé de 68,5 ans en 1990 à 72,9 ans en 2014.

On peut donc se demander comment ces statistiques peuvent servir de fondement logique ou être considérées comme compatibles avec l’allégation manifestement fausse, erronée et manipulatrice d’un soi-disant génocide présumé du peuple palestinien.

« Les Juifs ne sont pas un peuple et ne peuvent pas avoir de droits au Moyen-Orient » – FAUX !

Cette affirmation bizarre semble être prise dans le déni total de l’Histoire de la civilisation, depuis l’époque biblique jusqu’à nos jours.

L’existence même des Juifs comme peuple autochtone, ainsi que ses racines, dans sa propre patrie historique en « Terre sainte », ou à travers les différentes diasporas et exils sont inscrites dans les Écritures bibliques, dans la Bible hébraïque, l’Évangile chrétien et le Coran musulman. Ils ont été au fil des siècles sauvegardés par des preuves archéologiques disponibles et dûment documentées, et exposées dans de nombreux musées à travers le monde.

Le judaïsme, la langue hébraïque, et le peuple juif ont vu naissance il y a plus de 3000 ans en « Terre sainte ». Le christianisme est né du judaïsme, et l’existence chrétienne fut partie intégrante de la communauté juive locale. La présence des deux Temples juifs à Jérusalem, et leur destruction (en 587 avant notre ère et en l’an 70), ont été reconnues par les Grecs, les Perses et les Romains, ainsi par les chrétiens, les voyageurs et les historiens, et elle figure dans les références coraniques.

Le droit de rétablir un foyer national pour le peuple juif a été reconnu dans la Déclaration Balfour du 2 novembre 1917. Une reconnaissance juridique internationale a été octroyée dans la Déclaration de San Remo en 1920 par le Conseil suprême des puissances alliées. Cette Déclaration a ensuite été réaffirmée par la Société des Nations en 1922 dans le cadre du mandat britannique de la Palestine. Dans les premiers paragraphes qui confirment cette reconnaissance, nous pouvons lire : « le lien historique du peuple juif en Palestine est l’un des motifs pour reconstituer leur foyer national dans ce pays“.

En plus de leurs droits historiques et juridiques, les Juifs, comme l’un des peuples les plus anciens et encore existant, ont des droits autochtones qui sont reconnus par la communauté internationale.

« La création d’Israël fut une catastrophe pour les Palestiniens » – FAUX !

La perception de la création de l’Etat d’Israël comme « catastrophe » (Nakba) reflète une constante dans la narrative palestinienne. En fait, il rejette la création d’un État national pour le peuple juif dans aucune partie de la Palestine mandataire.

Ce narratif extrême prouve une lutte sans compromis contre Israël. Il sert comme objectif national commun des Palestiniens, et il se trouve au cœur du conflit.

Cependant, soulignons que la création de l’Etat d’Israël a néanmoins été effectuée suite à une recommandation de la communauté internationale dans la résolution du partage adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 29 novembre 1947. Elle prônait la création de deux Etats indépendants dans la Palestine mandataire – un juif et un arabe. Cela reflète l’acceptation par la communauté internationale des droits fondamentaux des populations juives et arabes de pouvoir se gouverner dans leurs propres entités souveraines et indépendantes.

L’Etat d’Israël n’a pas été établi à la place, ni comme une entité alternative à un Etat palestinien. Il n’a pas été établi dans le déni de l’existence des habitants arabes de la Palestine mandataire. Il était destiné à coexister avec un Etat arabe dans le cadre de la Palestine mandataire.

Plutôt que d’accepter ce plan et ainsi renoncer à leur objectif maximaliste de créer un Etat arabe sur tout le territoire de la Palestine mandataire, les Arabes de Palestine, en collaboration avec les Etats arabes membres de la Ligue arabe, le Mufti de Jérusalem et les Frères musulmans, ont rejeté le plan de partage et ont déclenché la guerre contre l’Etat juif. Cela en dépit de certains éléments au sein de la communauté arabe palestinienne qui étaient prêts à vivre en paix avec les Juifs.

Malgré le fait que le plan de partage n’a pas réalisé pleinement les espoirs de la population juive de la Palestine mandataire, celle-ci a néanmoins choisi de l’accepter dans l’espoir qu’il servira de base pour la coexistence pacifique entre les communautés arabes et juives dans la Palestine mandataire.

Il est largement reconnu que le refus par la communauté arabe et les pays arabes voisins d’accepter le plan de partage, et leur incapacité à éliminer par la force l’Etat juif, furent le résultat de courte vue, d’une malheureuse erreur de jugement, et d’un manque de leadership clair et rationnel au sein des communautés arabes.

La création et l’acceptation ultérieure d’Israël par la communauté internationale ont été considérées par les Arabes comme un coup désastreux et une erreur grave. C’est pourquoi ils utilisent le terme « catastrophe » (Nakba) pour symboliser la question des réfugiés palestiniens. Le jour de la Nakba est devenu une journée de deuil, de violentes manifestations et d’incitation à la haine dans la tentative de saper la légitimité d’Israël.

Il est également révélateur que les Arabes de 1948 rejettent toujours le droit à l’existence de l’Etat d’Israël. Il demeure un objectif central dans leur narratif.

Grâce à un lavage de cerveau et une incitation internationale haineuse et bien orchestrée, la direction palestinienne cherche à poursuivre ce faux et fictif narratif.

Cette tentative de saper la légitimité même d’Israël en tant qu’Etat juif est particulièrement évidente dans les appels récents des dirigeants palestiniens pour la révocation de la Déclaration Balfour de 1917, et leur manipulation au sein des organisations internationales.

Ceux qui souscrivent à ce faux récit, plutôt que de s’appuyer sur des véritables faits historiques, sont en fait manipulés pour devenir partie prenante à cette supercherie.

« Israël empêche l’approvisionnement en eau de la population palestinienne » – FAUX !

Cette fausse allégation qu’Israël mène une guerre de l’eau afin d’assoiffer la population palestinienne et de l’empêcher de mener une vie digne comme une forme de punition collective a été volontairement prise et amplifiée par les médias internationaux.

De fausses allégations supplémentaires évoquaient des milliers de Palestiniens sans accès à l’eau potable durant le mois sacré musulman du Ramadan qui tombe parfois en été, au moment où les températures peuvent dépasser 35 °C. Bien entendu, il s’agit d’une grossière accusation qui n’a aucun fondement. Au contraire, afin de répondre aux besoins durant le mois sacré du Ramadan, l’approvisionnement en eau a été augmenté au cours de la nuit.

Ces accusations concernant l’eau ont récemment été reprises dans un rapport publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) affirmant : « Les Palestiniens sont interdits de maintenir ou de creuser des puits d’eau, alors qu’Israël utilise beaucoup plus d’eau que le niveau prévu par les Accords d’Oslo de 1993. Les Palestiniens n’ont donc pas d’autre choix que d’importer de l’eau d’Israël pour couvrir 50 % de leur consommation. ”

La réalité est bien contraire. Depuis les Accords d’Oslo, Israël a augmenté l’approvisionnement en eau de la population palestinienne de plus de 20 %. Dans la pratique, au cours des 15 dernières années, l’approvisionnement en eau a augmenté d’environ 50 %, dont une grande partie a été dirigée vers la consommation domestique.

Les statistiques mondiales pour la consommation d’eau indiquent une diminution générale de la consommation par habitant, en raison de la croissance démographique et la détérioration des ressources en eau. Toutefois, en ce qui concerne l’eau palestinienne, soulignons qu’en 1967, seulement 10 % des ménages palestiniens étaient connectés aux infrastructure d’eau, tandis qu’aujourd’hui, ce chiffre est passé à 95 %. En fait, l’accès des Palestiniens à l’eau courante est bien meilleur que pour les résidents d’Amman et de Damas.

La consommation d’eau par habitant palestinien est bien supérieure à la consommation minimale estimée par l’Organisation mondiale de la santé. Cette quantité est bien au-dessus des 50 litres par jour par habitant.

Contrevenant à ses engagements dans les accords d’Oslo, et en ignorant les dangers qui en résultent sur la détérioration et la salinisation de la qualité des eaux, les Palestiniens utilisent illégalement l’eau par forage et l’exploitation des puits privés non autorisés. En outre, le vol d’eau se produit par des villages palestiniens afin d’irriguer les champs.

En raison d’une mauvaise gestion et d’un entretien défectueux, les Palestiniens n’ont pas réussi à augmenter de façon indépendante leur approvisionnement en eau.

Plus encore, il n’existe aucun contrôle des compteurs, ainsi la plupart des Palestiniens ne paient pas pour leur consommation d’eau et il n’existe aucune instance pour conserver l’eau.

« Israël bafoue ses obligations dans les accords d’Oslo » – FAUX !

Israël considère les Accords d’Oslo comme un élément majeur dans le maintien des relations pacifiques avec les Palestiniens. À cette fin, Israël a mis en œuvre ses obligations en vertu des accords. Il l’a fait de bonne foi, indépendamment de la poursuite du dénigrement et de la malveillance de la direction palestinienne : Israël a redéployé ses forces dans les zones A et B tel qu’indiqué dans l’annexe de la sécurité de l’accord intérimaire. Il a transféré des pouvoirs et des responsabilités dans plus de 40 domaines de l’administration civile à l’Autorité palestinienne, comme indiqué dans l’annexe des affaires civiles de l’accord intérimaire. En dépit des menaces en cours par la direction palestinienne de suspendre la coopération et la coordination en matière de sécurité, Israël a toujours maintenu une coopération étroite en matière sécuritaire avec les services de l’Autorité palestinienne, y compris la fourniture d’armes pour le maintien de l’ordre par la police palestinienne. Israël a transféré régulièrement des fonds, des taxes et des droits à l’importation à l’Autorité palestinienne dans le cadre de ses obligations en vertu de l’annexe sur les relations économiques. Ces fonds ont été transférés malgré les énormes dettes et les notes impayées pour la fourniture par Israël de l’électricité et les soins médicaux dans les hôpitaux israéliens. Alors qu’Israël a tenté de maintenir et d’entretenir des relations quotidiennes professionnelles avec les diverses autorités administratives palestiniennes, la direction palestinienne a refusé de permettre cette coopération et a entravé de telles relations en cours. Malheureusement, les Palestiniens refusent de mettre en œuvre l’annexe sur les programmes de coopération israélo-palestiniens, y compris le programme « People-to-People » initié par la Norvège dans le but de renforcer le dialogue et les relations mutuelles entre les deux peuples.

La liste des violations palestiniennes est bien longue et elle comprend entre autres : Un soutien actif, un encouragement et un financement au terrorisme et à la violence contre Israël et sa population. Le maintien d’une infrastructure terroriste en dépit des obligations de la démanteler. L’acquisition, la fabrication et la fourniture d’armes illégales dans le but de mener des actions terroristes. Un endoctrinement de haine et d’incitation à la violence et à la terreur, au sein même de la direction palestinienne et la gouvernance. Cet endoctrinement est véhiculé systématiquement par les médias et les services de l’éducation palestinienne depuis les écoles primaires et les jardins d’enfants. Les tentatives visant à modifier unilatéralement le statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en dehors du processus de négociation, par des initiatives unilatérales au sein de l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées. La fausse représentation de l’Autorité palestinienne comme Etat. L’adhésion à des conventions internationales et la conduite des relations extérieures est en violation flagrante des accords. L’organisation, l’encouragement et le soutien des boycotts et des sanctions économiques et culturelles contre Israël.

Israël a constamment exprimé sa volonté de reprendre et d’achever les négociations en conformité avec les Accords d’Oslo, sans aucune condition préalable, et notamment sur les questions de base convenues par les deux parties sur le statut permanent. Elles comprennent les frontières, Jérusalem, les implantations, les réfugiés, les arrangements de sécurité, les relations et la coopération avec d’autres pays voisins et d’autres questions d’intérêt commun.

Malheureusement, la direction palestinienne a imposé des conditions préalables à toute reprise des négociations. Ces conditions préalables, évitent toute possibilité de mener des négociations sérieuses et de bonne foi.

