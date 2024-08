Le département de rééducation du ministère de la Défense a annoncé que depuis le début de la guerre Glaives de fer, le 7 octobre, 10056 blessés avaient été enregistrés dans son service.

Chaque mois près de 1000 blessés viennent s’ajouter à la liste. 35% des 10056 blessés se plaignent de traumatismes psychologiques tels que des angoisses, de la dépression, un post traumatisme, des difficultés de réadaptation, des difficultés de communication. 37% souffrent de blessures aux membres inférieurs et supérieurs.

192 présentent des blessures à la tête, 168 aux yeux, 690 à la colonne vertébrale et 50 ont du être amputés d’un membre inférieur ou supérieur.

68% des blessés sont des réservistes, la plupart -51%- ont entre 18 et 30 ans et 31% ont entre 30 et 40 ans.

Le ministère de la Défense s’emploie depuis le début de la guerre à développer ses services à destination des blessés de guerre. Il a augmenté considérablement ses capacités pour pouvoir accueillir et traiter les plus de 10000 nouveaux blessés et travaille à améliorer encore les réponses qu’il leur fournit sur les plans physique et psychologique notamment dans les fermes de rééducation sous sa propriété.