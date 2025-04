Plus de 1 000 membres de familles endeuillées, touchées par la guerre actuelle, les conflits précédents et les attaques terroristes, ont publié ce vendredi une lettre ouverte condamnant fermement les appels au refus de servir et à l’arrêt immédiat des combats.

Dans ce message, initié notamment par des familles du Forum Gvoura – qui rassemble des proches de soldats tombés au combat – les signataires appellent à poursuivre la guerre jusqu’à l’accomplissement total de ses objectifs: le retour de tous les otages encore détenus par le Hamas, la destruction complète de l’ennemi et la garantie que la bande de Gaza ne représentera plus jamais une menace pour Israël.

Dans leur lettre, les familles endeuillées rappellent les atrocités perpétrées le 7 octobre 2023: »Il y a un an et demi, un ennemi cruel et dangereux s’est lancé dans une campagne de meurtres, de viols et de massacres contre notre peuple. Hommes, femmes, enfants ont été violés, égorgés, brûlés vifs, enlevés. Un massacre que le peuple juif n’avait pas connu depuis la Shoah ».

Elles ajoutent: »Cette guerre nous a été imposée. C’est une guerre de survie, et il n’y en a pas de plus juste. Elle vise à ramener nos frères et sœurs captifs, à rétablir la sécurité dans le sud, le nord et dans tout le pays ».

Selon les signataires, arrêter la guerre maintenant serait une faute grave: »Les résultats obtenus sont importants, mais la mission n’est pas terminée. Stopper les combats à ce stade, c’est mettre en danger la sécurité d’Israël et enclencher le compte à rebours vers un nouveau massacre ».

Ils écrivent également: »Il est interdit d’arrêter la guerre avant d’avoir atteint tous ses objectifs : le retour des otages, l’élimination de l’ennemi et l’assurance que Gaza ne sera plus jamais une menace. Nos proches sont partis au combat pour une victoire, pour la sécurité — ils ne sont pas revenus. Nous ferons en sorte que leur testament soit respecté ».

En conclusion, les familles adressent un message de soutien au gouvernement israélien: »Nous soutenons le gouvernement d’Israël et son chef. Ne vous arrêtez pas. Continuez, et remportez cette guerre ».